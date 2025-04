Qué se sabe y dónde está María Elena Bergoglio, la única hermana viva del papa Francisco

La muerte del papa Francisco este lunes a sus 88 años de edad causó impacto a nivel mundial y en especial en Argentina, donde además creció el interés por saber los orígenes del sumo pontífice y su familia.

En este contexto, se sabe que María Elena Bergoglio es la única familiar directa del papa que sigue con vida.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la mujer de 77 años es la menor de los cinco hermanos que tuvieron Mario José Bergoglio y María Regina Sívori, tiene dos hijos y actualmente se encuentra enferma.

El mismo medio indicó que en el presente, está alojada en una residencia religiosa de la provincia de Buenos Aires, con monjas.

La palabra de María Elena Bergoglio cuando eligieron como papa a su hermano

«Cuando escuché el Habemus Papam me instalé frente al televisor. Ni se me ocurría que iba a ser mi hermano, él no quería ser Papa», sostuvo María Elena en una entrevista poco después de la elección de Francisco, tras el cónclave que se realizó por la renuncia del emérito Benedicto XVI.

«Me largué a llorar y no paré. La emoción me superó», relató al diario La Nación en marzo de 2013.

El papa Francisco y su hermana, un reencuentro pendiente

Luego de unos días, el líder de la Iglesia Católica llamó a su hermana menor y dijo «hola, soy Jorge», una situación que generó una profunda emoción entre ambos.

En ese momento, trascendió que el máximo conductor de la Iglesia Católica le confió a su hermana que le comunicara al resto de la familia que estaba bien, porque «no podía llamarlos a todos».

A pesar de la cercanía entre ambos, la hermana del papa jamás volvió a verlo después de su nombramiento, ya que hasta donde se sabe, ella no pudo acercarse al Vaticano, y como se sabe, el papa no llegó a visitar Argentina durante su periodo de casi 12 años al frente de la Santa Sede.