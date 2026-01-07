Qué significa la emergencia ígnea: cuándo prender fuego, cuándo no y a dónde

Desde hace varios días, cada jornada a las 13, el Servicio de Prevención de Lucha contra Incendios Forestales (Splif) difunde el índice de peligrosidad. Últimamente, el riesgo es extremo, de modo que se prohíbe terminantemente prender fuego incluso en aquellos sectores que están habilitados.

El 20 de noviembre pasado, el gobierno de Río Negro decretó el estado de Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios forestales en todo el territorio provincial, por el lapso de un año.

«Se prohíbe en las tierras públicas de Río Negro y en todos aquellos espacios que no estén específicamente habilitados para ello, la generación de cualquier tipo de fuego al aire libre y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios«, especifica el decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck. Días atrás, a un empleado de un sanatorio de Bariloche se le formularon cargos en la Justicia por generar un incendio en un sector boscoso detrás de la institución tras el uso de una amoladora que produjo chispas.

¿Cuál es el alcance del decreto de emergencia ígnea? Claudia Contreras, subsecretaria de Recursos Forestales de Río Negro, explicó que «está prohibido hacer fuego en cualquier lugar no habilitado, como playas públicas». «En una vivienda sí se puede usar un chulengo al aire libre o bien un fogón en un lugar habilitado. Pero cuando el índice marca ‘extremo’ está prohibido en cualquier lugar«, recalcó al tiempo que sugirió «estar atentos a los canales del Splif y del gobierno provincial» cada día, a partir de las 13. Ese índice de peligrosidad rige hasta las 13 del día siguiente.

«Sucede que durante la mañana, se reciben los datos de humedad, temperatura, viento y precipitaciones que permiten calcular el índice de riesgo que puede ser bajo, moderado, alto, muy alto y extremo«, resaltó.

Contreras aseguró que esta modalidad de trabajo «llegó para quedarse» e implica un cambio de paradigma absoluto. «Los patagónicos tenemos la idiosincracia de ir al lago. Habrá que hacerlo de otra manera. De esta forma, la peligrosidad cae mucho. Desde el Estado iniciamos el trabajo de prevención en junio, pero sin la colaboración de cada uno es imposible», consideró la funcionaria provincial.

Recalcó que los encuentros entre las autoridades comenzaron en invierno cuando se definió un mapa único con los reservorios de agua en El Manso, El Bolsón y Bariloche y el detalle de cada uno de los accesos. También se avanzó en la apertura de caminos, arreglos y mejoras para llegar con las motobombas y, se hizo un fuerte trabajo de comunicación con las juntas vecinales, organizaciones intermedias y comunidades.

«También se colocó cartelería en los ingresos de Dina Huapi, Bariloche y El Bolsón donde se informa la situación y que si la indicación es índice extremo hay que cuidar», subrayó Contreras y agregó: «Se están haciendo multas que van de los 150 mil pesos hasta 150 millones. También sugerimos a la gente que llame de inmediato al 103 si observa una columna de humo».

Desde los campings, informan a los huéspedes

«Hay que empezar a informar de la situación en el check in de cada pasajero. De todos modos, no es el primer año que tenemos emergencia ígnea«, dijo Valeria Warokuiers, del camping Los Coihues en Bariloche.

Destacó que los concesionarios de los campings están en un grupo de difusión del Splif que les permite conocer cada jornada a las 13, el índice de peligrosidad para darlo a conocer a su vez entre los acampantes.

«Si es muy alto se puede hacer fuego en lugares permitidos. Si es extremo como los últimos días ni siquiera se puede hacer fuego en lugares privados, ni en tu casa. Pero la gente entiende y acompaña. Pueden cocinar con un anafe en lugar de hacer fuego«, indicó.

Desde el Camping Hueney Ruca en Colonia Suiza, aclararon que a partir de los informes diarios del Splif «acataron las directivas y trasladan a los pasajeros esas órdenes. Por suerte, hay conciencia en la mayoría de los casos«. Dijeron que como la situación de emergencia se conoce en general, mucha gente lleva comida «como plan b o busca alternativas para comprar en Colonia Suiza».

Contreras aseguró que ha hecho varias sugerencias a los concesionarios de los campings: «En primer lugar, la gente debería tener elementos de resguardo o prevención de incendios forestales (unas botellas de agua o baldes en caso de que alguna chispa genere problemas). El fuego, solo para cocinar y no pasar de las 22, 23 horas. Se apaga con mucha agua: por ningún motivo deben quedar brasas. Y finalmente, la altura de la llama no debe pasar la altura de la pared del fogón». También se sugiere evaluar el lugar del fogón y que no haya algún árbol muy cercano.

«Por suerte, hay muy buena predisposición y de a poco se genera conciencia colectiva en este sentido«, manifestó.