Incendios en la Patagonia: el fuego avanza por el cerro Pirque en dirección a Epuyén

«El 15 de enero recién se cumple un año del gran incendio que tuvimos que afectó más de 78 viviendas. Todavía tenemos muy presente todo eso y ahora éste«. Así describió la situación Jorge Bonansea, director de Protección Civil de Epuyén, este miércoles 7 de enero a la mañana. Sucede que el incendio forestal que se desató en Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo, el lunes a las 14.30 se propagó rápidamente y ahora avanza hacia Epuyén, por la cumbre del cerro Pirque, bordeando la costa del lago.

«En las mañanas al no haber altas temperaturas y humedad, se ve más aplacado, pero al mediodía se incrementan los focos. Por suerte, se espera menos viento que los días anteriores«, recalcó Bonansea.

Respecto al avance de las llamas hacia Epuyén, el funcionario municipal advirtió que «en solo cuatro horas, el incendio avanzó 15 kilómetros sobre el cerro Pirque, sobre la ladera del lago. Pero tuvimos unas ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora. Hizo una explosión muy grande».

Ayer, a última hora, unos 70 pobladores de Epuyén decidieron autoevacuarse en la escuela y en el gimnasio municipal solo por precaución.

«Se puso el alerta sobre otros parajes que se llaman Del Coihue y del Río Minas por la columna convectiva de humo -que es de unos 2.000 metros de altura- ya que puede arrojar pavesas calientes, hojas y ramas encendidas y generar así focos secundarios. Hay unas 300 familias, pero no fue necesario evacuarlas», describió Bonansea. Recalcó que por el momento, los medios aéreos no pueden operar en el lugar porque no hay visibilidad debido al humo.

¿Cómo se transita cada verano en la zona con los incendios cada vez más frecuentes?, se consultó. Bonansea advirtió que «hay que tener en cuenta que vivimos en una zona llamada ‘corredor de fuego’. Por la vegetación y el clima, vamos a tener dos o tres de estos siniestros por temporada. Por eso, trabajamos en forma mancomunada los gobiernos de Río Negro y Chubut y Parques Nacionales».

La amenaza del fuego cada vez más cerca

«Ya casi lo tenemos acá«, dijo Pablo Gatti, un porteño que vive en Epuyén desde hace 31 años. El año pasado, su casa fue arrasada por el fuego en la zona de La Rinconada, a unos 7 kilómetros del lago.

«Vemos el fuego en lo alto de la montaña Pirque y no creemos que pueda bajar, pero sí tememos que genere otros focos al despedir cosas calientes. Ya consumió 3000 hectáreas. Hay mucha gente autoevacuándose. En el caso de mi hijo que está cerca del fuego estuvimos ayudándolo a evacuar», lamentó este hombre que recién ahora termina de reconstruir su casa y está pendiente de una amenaza.

Contó que las mañanas «suelen ser tranquilas porque, por la noche, se enfría y se aplaca un poco el fuego, aunque te llenás de humo. Pero después habrá que ver cómo sigue«.

Resaltó que, a partir de los últimos incendios, los vecinos damnificados se reúnen en asambleas y siguen atentos la información oficial, a través de diversos grupos de Whats App. «La zona necesita políticas más integrales. Hay que desarmar la interfase de pinos con casas. Los pinos son el principal problema: el fuego ingresa de manera violenta por los pinos; cuando se quema monte nativo, en cambio, el avance es más lento», describió.

El incendio se desató cuando los turistas comenzaban a desembarcar en esa zona. «Por eso, decimos que el incendio dañó todo el pueblo. Anímicamente es difícil estar pendientes, en alerta todo el tiempo. Pero es la vida misma«, dijo.

Gonzalo Gómez Pol, el jefe de Bomberos Voluntarios de Epuyén, nació en esa localidad 39 años atrás. En esa oportunidad, le contó su madre, el fuego también avanzaba por el filo del cerro Pirque, al igual que lo hace ahora.

«El fuego cambió el rumbo y con tanto viento, se nos vino por la ladera sur del cerro. Ya está en nuestra jurisdicción. La parte poblada está a unos 500 metros. La ventaja hoy es que no tenemos viento. Esperemos que puedan operar los medios aéreos«, subrayó.

Por el momento, no queda más que la espera. Las miradas están puestas en las condiciones meteorológicas que marcarán el comportamiento del fuego. «Sabíamos que se venía una temporada compleja por la sequía. No llovió en todo el año, pero tampoco imaginamos que nos iba a tocar de vuelta. Hay que hacerle frente, no queda otra. En este momento, el principal temor es cuando se rompa el cinturón térmico después del mediodía para ver cómo reacciona», señaló.