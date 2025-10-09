ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Viento con ráfagas de hasta 100 km/h, jueves complejo para Neuquén y Río Negro: ¿cuáles son las zonas bajo alerta?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó la alerta amarilla para este 9 de octubre. Mirá el detalle del pronóstico.

Redacción

Por Redacción

Jueves de alerta en Neuquén y Río Negro. Foto: Andrés Maripe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este jueves que complicará la jornada de algunos sectores de las provincias de Neuquén y Río Negro. Se advierte el arribo de ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Mirá el detalle de las zonas afectadas.

El organismo anticipó que las provincias de Neuquén y Río Negro, al igual que otras provincias de la Patagonia, se verán afectadas por el viento que registrará velocidades de entre 40 y 60 km/h.

Además resaltó que las ráfagas podrían «superar los 90 km/h», por lo cual recomendó prestar atención a las horas más de mayor intensidad del fenómeno.

Cuáles son las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro

Según lo detallado en el pronóstico, las zonas bajo alerta en Río Negro son:

  •  Meseta de Pilcaniyeu
  • Meseta de Ñorquincó
  • Nueve de Julio
  • Oeste de El Cuy
  • Veinticinco de Mayo

En tanto en la provincia de Neuquén:

  • Catán Lil
  • Collón Curá
  • Zapala
  • Zona baja de Aluminé
  • Zona baja de Huiliches
  • Zona baja de Lácar

Por su parte precisó que la franja horaria más complicada será durante la tarde, ya que se espera que hacia la noche la situación vaya mejorando y permanezcan algunas ráfagas de viento leve.


Temas

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Servicio Meteorológico Nacional

Viento

