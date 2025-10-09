Viento con ráfagas de hasta 100 km/h, jueves complejo para Neuquén y Río Negro: ¿cuáles son las zonas bajo alerta?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este jueves que complicará la jornada de algunos sectores de las provincias de Neuquén y Río Negro. Se advierte el arribo de ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Mirá el detalle de las zonas afectadas.

El organismo anticipó que las provincias de Neuquén y Río Negro, al igual que otras provincias de la Patagonia, se verán afectadas por el viento que registrará velocidades de entre 40 y 60 km/h.

Además resaltó que las ráfagas podrían «superar los 90 km/h», por lo cual recomendó prestar atención a las horas más de mayor intensidad del fenómeno.

Cuáles son las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro

Según lo detallado en el pronóstico, las zonas bajo alerta en Río Negro son:

Meseta de Pilcaniyeu

Meseta de Ñorquincó

Nueve de Julio

Oeste de El Cuy

Veinticinco de Mayo

En tanto en la provincia de Neuquén:

Catán Lil

Collón Curá

Zapala

Zona baja de Aluminé

Zona baja de Huiliches

Zona baja de Lácar

Por su parte precisó que la franja horaria más complicada será durante la tarde, ya que se espera que hacia la noche la situación vaya mejorando y permanezcan algunas ráfagas de viento leve.