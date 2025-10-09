El comienzo del fin de semana largo llega movido: ráfagas de viento en Neuquén y Río Negro

El fin de semana comienza con viento, algo de inestabilidad y temperaturas templadas en Neuquén y Río Negro, donde el tiempo mostrará condiciones variables entre el viernes y el sábado, antes de la llegada de jornadas más estables.

Según el informe de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se mantiene la presencia de aire cálido sobre el norte de la Patagonia, pero el ingreso de aire húmedo en la cordillera podría provocar precipitaciones débiles y períodos inestables, mientras que en los valles, la meseta y la costa se esperan períodos ventosos y cambios en las condiciones del tiempo.

A pesar del inicio algo agitado, el panorama mejora hacia el domingo y el comienzo de la próxima semana, cuando predominarán los cielos despejados y las temperaturas agradables, con tardes templadas y noches frescas. Un cierre de fin de semana que traerá condiciones más estables y típicas de la primavera en la región.

Neuquén: bajan las temperaturas hacia el fin de semana

El tiempo en Neuquén tendrá un viernes inestable y mayormente cubierto, con temperaturas templadas pero un descenso progresivo hacia el sábado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la jornada del viernes, se espera una máxima de 26°C y una mínima de 4°C, con cielo mayormente cubierto durante el día y condiciones inestables por la noche. El viento soplará con velocidades que rondarán los 17 km/h durante el día, pero se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h por la noche.

En el Alto Valle, el viernes se mantiene nublado y el fin de semana llega con viento

El Alto Valle de Río Negro tendrá un viernes con cielo cubierto y temperaturas templadas, aunque se espera un descenso marcado hacia el sábado, acompañado por viento del sudoeste.

Tanto en Roca como en Cipolletti el viernes presentará máximas de 26°C y mínimas de 4°C, con cielo mayormente cubierto durante todo el día. El viento soplará del sector sureste a suroeste, con intensidades entre 10 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h durante la noche.

Las Grutas: el fin de semana se anticipa con lluvias débiles y viento

El pronóstico para Las Grutas indica un viernes con cielo cubierto y temperaturas más frescas. Se espera una máxima de 19°C y una mínima de 8°C, con cielo cubierto durante toda la jornada. El viento soplará del sector sur y sureste, con intensidades entre 20 y 25 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h.

Viedma: se esperan cielos nublados este viernes

El tiempo en Viedma continuará inestable y mayormente nublado durante los próximos días, con temperaturas moderadas y posibilidad de precipitaciones aisladas hacia el sábado.

Para este viernes se anticipa una máxima de 22°C y una mínima de 5°C, con cielo cubierto tanto de día como de noche. El viento será leve a moderado, del sector este, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.