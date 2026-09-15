“Querido Bariloche”: convocan a estudiantes a escribir una carta en una nueva edición de “Montañas de Letras”

Por octavo año consecutivo, la Asociación Biblioteca Popular Sarmiento convoca a alumnos de sexto y séptimo grado a participar del certamen literario “Montañas de Letras”. La iniciativa busca fomentar la lectura y expandir el dominio de la palabra, a partir de la creación y redacción de historias.

En esta oportunidad, la propuesta está vinculada a la futura reforma de la Carta Orgánica Municipal, por eso, la propuesta es escribir una carta a la ciudad bajo la consigna “Querido Bariloche”. Los textos no podrán superar una carilla de extensión y las obras deberán ser inéditas y originales, sin ser copia total o parcial de escritos existentes, ni procesadas con inteligencia artificial. Deberán ser presentadas con seudónimo.

La convocatoria es abierta, pública y gratuita, destinada a estudiantes de los dos últimos años de la escuela primaria diurna común o escuelas especiales, tanto del sistema público como privado de Bariloche.

El plazo para enviar los cuentos será hasta el 16 de octubre y los nombres de los dos ganadores se darán a conocer el 30 del mismo mes. La inscripción al certamen se realiza vía mail a concursomdl@bibliotecasarmiento.org.ar.

Los integrantes del jurado son María Dartiguelongue, una de las fundadoras de este certamen que se desempeñó como directora de la biblioteca entre 2016 y 2022. Es psicóloga, amante de la lectura y autora de los libros “El inconveniente de soñar” y “Lo increíble”. Por otro lado, Jó Rivadulla, barilochense por adopción, escritor, ilustrador y autor de la exitosa saga de «Alan Ventura», entre otros. Sus libros, en su mayoría infanto-juveniles, fueron editados en nueve países entre América, Europa y Asia y traducidos a ocho idiomas. Representó al país en cuatro oportunidades en las bienales de Ilustración de Bratislava, Belgrado y Kiev. Por último, Fernando Ritcher, docente y productor de contenidos para radio. Trabajó en escuelas primarias y aunque actualmente está jubilado, dedica su tiempo al lenguaje radial y su arte.

Se puede acceder a las bases y condiciones a través del siguiente enlace https://qrcd.org/A6PC.

Quienes deseen participar pueden completar su inscripción a: concursomdl@bibliotecasarmiento.org.ar. Desde la organización del concurso, advirtieron que cuentan con material exclusivo para docentes. Esta guía se puede solicitar por mail a concursomdl@bibliotecasarmiento.org.ar.