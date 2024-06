Quién era Cristian Grecca, el piloto de acrobacias que murió en Entre Ríos: su paso por el festival de Allen

A los 54 años, murió este sábado el reconocido piloto de acrobacias Cristian Grecca, tras estrellarse contra el suelo la avioneta con la que realizaba maniobras en Entre Ríos. La triste noticia enlutó a los aficionados de la aviación y recordó su paso por la región, cuando participó del festival de Allen en 2023.

Grecca tenía una larga trayectoria pilotando y era el presidente del Aeroclub de Paraná, en cuyas inmediaciones ocurrió el accidente aéreo que le costó la vida esta tarde. También era instructor de vuelo en esa institución.

Había comenzado pilotear desde muy joven, a los 19 años. En una entrevista con el medio Paraná hacia el mundo, contó que en su primera clase del curso sintió miedo. “El primer pensamiento que tuve fue ‘quién me mandó estar acá arriba’. Y eso me acuerdo porque me quedó totalmente grabada esa sensación de inseguridad. La tuve los primeros dos o tres vuelos”, recordó.

En 1994 se recibió como piloto privado y desde entonces, nunca dejó la actividad que tanto le apasionaba, teniendo experiencias como piloto comercial, remolcador de planeadores y aeroaplicador.

Sin embargo, lo que más le atrajo fue la acrobacia aérea, disciplina que comenzó a practicar hacía fines de 2006 y que lo llevó, el año pasado, hasta el festival aéreo de Allen, un tradicional evento del Alto Valle.

En su cuenta de Facebook, de hecho, había compartido imágenes de su vuelo junto a un colega hasta la localidad rionegrina, en la que participó con sus acrobacias en el aire. El aeroclub allense inmortalizó su paso en aquel momento con una imagen en plena acción: «Primera vez en #allenvuela2023. Nos dio un show increíble y aún queda más por ver‼️».

Cómo fue el trágico accidente

El trágico incidente se produjo cerca de las 17:30 de hoy, cuando Grecca se encontraba sobrevolando el aeroclub que presidía. En ese momento, indicaron informes preliminares, su aeronave perdió sustentación, entró en picada y terminó impactando en una zona descampada. Luego de la colisión, se incendió por completo.

Hasta el lugar del siniestro llegaron tres dotaciones de Bomberos y efectivos de la Policía provincial, que retiró el cuerpo de la víctima y avanzó con las primeras medidas en torno a la investigación del incidente, cuyas causas por ahora se desconocen.

La identidad del piloto fue confirmada por el secretario del Aeroclub paranaense, Diego Martínez.