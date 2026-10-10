La lluvia y los caminos intransitables por el barro complicaron una emergencia en un paraje de Neuquén

Personal del EPEN, policías y cuerpo de Salud arribaron al lugar para la extracción de los vehículos (Foto: FM Patagonia)

Un trágico hecho sacudió a la zona rural de Neuquén, luego de que un poblador falleciera en Paraje Las Cortaderas en medio de una emergencia médica que requería una rápida intervención sanitaria.

La gravedad de la situación se desencadenó de manera repentina en el domicilio de la víctima, generando momentos de profunda desesperación entre sus familiares ante la urgencia por conseguir asistencia profesional.

Caminos intransitables y un terreno bloqueado por el barro

Según informó el medio FM Patagonia de Chos Malal, el principal obstáculo que enfrentó el operativo de rescate estuvo vinculado al estado intransitable de los accesos viales en la zona rural, afectados por las precipitaciones y reiteradas lluvias de la semana. El equipo se acercó al sector a las 16:00, pero rápidamente se vio demorado por el barro.

Foto: FM Patagonia

Cuando el equipo médico intentaba sortear los tramos más complejos para llegar al lugar, la unidad sanitaria quedó completamente atrapada debido a la profundidad del lodazal.

Ante esta situación crítica, los lugareños intentaron realizar maniobras de auxilio con camionetas de doble tracción para destrabar el vehículo, aunque lamentablemente el tiempo transcurrido no alcanzó para evitar la muerte del hombre.

Después de las 19:00, se dirigieron al lugar personal del EPEN con máquina retroexcavadora y móvil de apoyo, desplegándose además varios móviles policiales y de Salud para poder asistir y rescatar a todo el personal y los vehículos.