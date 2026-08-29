Los secretos de Annie Millet, la pionera argentina en el alquiler de autos que apuesta por La Patagonia

Annie Millet convirtió una pequeña flota de cinco autos en una empresa familiar que hoy pisa fuerte en la Patagonia y mantiene su expansión.

La empresaria argentina Annie Millet, máxima referente en el sector de alquiler de autos del país, no se duerme en los laureles. Con un método tan humano como efectivo, esta mujer pionera y de avanzada sigue formando parte del directorio de Destino Argentina, la organización encargada de promover el turismo de alta gama, y de Hertz, cuyo primer nombre en el país fue Hertz / Annie Millet Rent a Car.

“Si vos sos un franquiciado de Hertz no podés usar ninguna otra marca que no sea del Grupo Hertz como miembro del directorio. Y ellos nos permitieron poner Hertz / Annie Millet Rent a Car porque entendían que Annie Millet Rent a Car le otorgaba y le daba prestigio a Hertz”, relata Mateo James, nieto de la empresaria y miembro relevante de la compañía que continúa con el legado de su abuela.

La anécdota nominal data de 1999, cuando Hertz abrió su primera franquicia en el país. Varios años antes, en 1986, Millet se había iniciado en el negocio de alquiler de autos con cinco vehículos. Sus propios competidores internacionales le enviaban clientes porque en su flota contaba con ejemplares de mayor tamaño. “Ese tipo venía, y en vez de entrar a una oficina, se sentaba en un sillón chesterfield cómodo. Tomaba el té, se hacía amigo, y se quedaba con nosotros”.

El diálogo, la conversación afable y la generosidad son los nobles secretos del éxito profesional de esta mujer criada entre autos. En una reciente reunión con sus colegas de Destino Argentina, la cámara empresaria de la que es socia fundadora, recibió un elogio que la describe. “Alberto Vigliotta, que es un tipo muy serio, dijo: ‘Annie es la persona más generosa del mundo del turismo porque no tiene secretos; si vos le pedís a Annie ‘dame un contacto con fulano de tal de tal empresa’, yo te lo consigo’. Ese me pareció el piropo más lindo que me han dicho”.

A la vez, aclara: “Lo hago porque me sale. No es algo preparado. Es un don. Y los dones vienen, caen del cielo. Y me encanta, no me importa nada”.

Sin embargo, hacerse un lugar en el mundo empresarial no fue fácil para ella. La vida de Annie Millet se encaminaba a cumplir los requisitos de una mujer promedio de mediados de siglo, pero el divorcio de su marido la obligó a tomar otro rol: pasó a ocuparse de la concesionaria familiar, lo que implicaba pararse de igual a igual frente a los colegas de su papá. “Yo iba a jugar a la concesionaria y me sentaban en la falda, ¿y ahora yo era su jefa? Era muy difícil”, confiesa.

Pionera en un sector masculinizado, Millet hizo del diálogo, la perseverancia y la generosidad las claves de una trayectoria de cuatro décadas.

Millet recuerda el momento preciso en el que todo cambió. “Yo era prolijita, con tres hijos. Y me acuerdo que en una convención éramos 400 hombres y yo. Empecé a subir la escalera,y cuando estaba por la mitad dije: ‘¿por qué me voy a sentar yo en la última fila?’ Fueron cinco minutos en los que puedo decirte que cambió mi vida. Cuando el tipo de turno empezó a decir pavadas, levanté la mano y empecé a contestar. Los tipos me miraban azorados, porque siendo mujer en el mundo de turismo y de autos, imaginate…. Ese día dije: ‘yo no voy a dejar que me atropellen por ser mujer’”.

Hasta el día de hoy, en las reuniones de las cámaras empresariales, “10 tipos se dan vuelta para ver cómo va a atacar Annie. Hasta ahora, no me echaron nunca. Pero te jugás el perfil, también”.

Para emprender, Annie regala el consejo que en su momento le dio de los fundadores de Destino Argentina, Arturo Gacía Rosa: “él siempre me decía, ‘vos tenés que decir lo que sentís. No hay que pensarlo mucho. Cuando empezás a estudiar, y le sacás esto, y le ponés lo otro, y qué sé yo, ya no tiene la fuerza del primer golpe”.

El presente del turismo de alta gama en Argentina

El turismo y los servicios son la gran pasión profesional de Annie Millet. Con la autoridad que le dan los años y la dilatada experiencia, ella pone el foco en la infraestructura como el gran desafío que tienen los ya conocidos atractivos del país. “Es el tema más grave del que hablamos en turismo”, señala, y remarca la importancia de tener “buenas rutas”. En ese panorama, ubica a Río Negro y Neuquén como dos provincias “muy preparadas” para recibir turismo de calidad.

Además, Millet pone de relieve la potencia del turismo como industria ya que “genera entrada de divisas a las 48 horas”. Al mismo tiempo, destaca el crecimiento del sector en términos de formación.

En cualquier caso, según su criterio, el rol del estado sigue siendo fundamental para darle impulso al turismo. Y en ese punto, Annie festeja cada avance reglamentario como si fuera un gol. Por ejemplo, su último “triunfo” fue lograr que la firma y el patentamiento digital tuvieran validez legal.

“Bueno, por ejemplo, hoy, ganamos la licitación de Aerolíneas Argentinas después de muchos años”, agrega, en un trabajo que involucró a su nieta Manuela, otro engranaje fundamental de esta empresa familiar cuyo vértice es Annie. De esta manera, Hertz se convertirá en el principal “partner” de movilidad de la empresa.

Fue la propia Millet quien encabezó las negociaciones por su estrecho vínculo con el presidente de la aerolínea nacional, Fabián Lombardo. “Yo creo que consigo cosas porque soy tan pesada que no me rindo, sigo hinchando. Para sacarte de encima, te dicen que sí”.

El legado de Annie Millet, presente en La Patagonia

Recientemente, la franquicia argentina de Hertz, a cargo de la familia de Millet, invirtió alrededor de 10 millones de dólares en Bariloche, donde el grupo empresario compró un galpón a la altura de la rotonda del aeropuerto, que funcionará como centro de venta y alquiler de autos.

A Millet la une un vínculo no sólo de negocios con La Patagonia, sino también afectivo: su hija y nieta viven en Bariloche, y su hijo está instalado, desde 2015, en Villa La Angostura. Allí, Patricio James y su familia desarrollaron El Mercado – Paseo Encantado, un complejo turístico construido 100% con materiales reciclados de demolición. La familia Millet también compró una concesionaria de autos en Neuquén, y tiene alrededor de 1500 vehículos distribuidos por la región patagónica.

“Con mi hermana tenemos el fuerte desafío de transformar y cuidar lo que ellos hicieron. No simplemente administrarlo, sino llevarlo a otro punto”, admite Mateo James.

Su nieto, a quien define como el amor de su vida, continúa el legado familiar con nuevos negocios y el desafío de transformar la compañía sin perder la impronta que construyó su abuela.

La larga tradición familiar incluye a su abuelo Freddy, el principal concesionario de Ford en España. “El otro día fui a una reunión FACCARA (Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina), y la persona con la que yo estaba firmando me dice: ‘mirá, este era tu bisabuelo’. Yo no sabía que tenía un cuadro, ni que había sido presidente y fundador de esa asociación. Es muy lindo continuar con el legado”, dice, orgulloso, el joven empresario.

Parte de esa herencia que recibió James es la fundación de JMS Autos, la empresa ideada por Mateo para vender los autos previamente alquilados a través de Hertz. JMS Autos ofrece vehículos con tres días de test drive, y en caso de que se adquiera la unidad, ese monto se descuenta del total. Además, la venta se concreta con entrega inmediata.

“Todos los autos están a nombre nuestro. Somos los únicos dueños. Vos me lo pagás y te lo llevás hoy. En las concesionarias de autos seminuevos, generalmente te hacen esperar el retiro de la unidad. Nosotros nos encargamos de transferirlo y asegurarlo a tu nombre”, cuenta Mateo.

Enfrente, desde su sillón, Annie sonríe por “el amor de mi vida”, como define a su nieto. “Eso es lo más genial que ha pasado en rent a car en Argentina con venta de autos”, respalda, con una mueca de felicidad.