La comunidad educativa despidió a Alan: “Recordaremos siempre su alegría” 

La comunidad educativa de General Roca atraviesa un profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Alan Masrur, el adolescente de 14 años que se encontraba internado en estado crítico desde hace un mes a causa de un incendio en su vivienda del barrio San Martín.

El joven había sufrido quemaduras de extrema gravedad y permanecía bajo cuidados intensivos en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde finalmente murió.

A raíz del trágico desenlace, la comunidad educativa de la ESRN N° 43, establecimiento al que concurría Alan, emitió un mensaje institucional para despedirlo y acompañar a su entorno:

“Con profundo dolor y un inmenso pesar, la comunidad educativa de la ESRN N°43 comunica el fallecimiento de nuestro querido estudiante ALAN MASRUR. Esta triste noticia nos enluta y deja un vacío irreparable en nuestros corazones y en cada rincón de nuestro establecimiento. Recordaremos siempre su alegría, su paso por las aulas y los momentos compartidos que ya forman parte de la historia de nuestra escuela. Acompañamos con el más sincero respeto y un fuerte abrazo a sus familiares, amigos, seres queridos y compañeros/as en este momento de dolor tan inmenso”.

La noticia generó muestras de afecto y pesar en las redes sociales por parte de vecinos y conocidos. “¡Descansa en paz Alan! Te vamos a extrañar… Siempre con una sonrisa, llenabas de alegría el aula, fuiste un gran luchador y siempre estarás en nuestros corazones”, expresó una vecina para homenajear al estudiante.