Quién era el hombre que murió electrocutado en Godoy: fue durante un robo de cables y lo dejaron abandonado

El sábado por la madrugada la Policía encontró a un hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica. Según se pudo constatar, fue durante un robo de cables y se sospecha de que estaba junto a otras personas que lo dejaron abandonado en el lugar. Este lunes se confirmó su identidad.

El hombre fue identificado como Leonardo Muñoz, un hombre de aproximadamente 30 años. Su muerte se conoció el sábado cuando fue hallado sin vida en una zona rural de Godoy.

Fuentes policiales informaron aquel día que según las primeras hipótesis, el fallecido habría estado robando cables junto a otras personas. “Al parecer, lo intentaron levantar y lo dejaron abandonado”, informó el comisario inspector Milton Hugo Almendra.

Murió electrocutado en Godoy: cómo fue el hallazgo

El comisario señaló que lo encontraron minutos después de la 1 de la madrugada luego de que vecinos alertaran sobre un foco de fuego en la calle María Auxiliadora, cerca de la chacra 126.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró cables eléctricos cortados y, a pocos metros, el cuerpo de un hombre.

En el sitio también se halló una pinza de corte y un poste de madera derribado, elementos que refuerzan la sospecha de un intento de robo de tendido eléctrico, según precisó la Policía.