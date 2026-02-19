Quién era el hombre que murió en el accidente sobre Ruta 22 en Allen: confirmaron su identidad, era de Guerrico

El miércoles por la mañana, la Ruta 22 se transformó en el trágico escenario de un fuerte accidente. Producto del choque, un hombre perdió la vida. El impacto fue cerca del exmercado La Titina. Hoy fuentes policiales confirmaron su identidad.

Según se pudo conocer, minutos despues del choque, el hombre murió luego de ser trasladado al hospital.

Fuentes policiales informaron a este medio la identidad del hombre que perdió la vida. Su nombre era Hilarion Arenas Renjifo, tenía 55 años y vivía cerca de Guerrico.

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe

El siniestro ocurrió este 18 de febrero, a unos tres kilómetros del puesto de Caminera en la Ruta Nacional 22. Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el impacto se produjo en cruce ubicado a la altura del reconocido exmercado del Alto Valle, La Titina.

Si bien resta esclarecer detalles del siniestro, se determinó que el impacto fue entre una camioneta Toyota Hilux que circulaba sobre la Ruta 22 en sentido oeste-este, y una moto que circulaba en sentido sur-norte, es decir que estaba cruzando la vía nacional.

Debido al fuerte impacto, la persona que conducía la moto sufrió graves lesiones y se la trasladó de urgencia al hospital local, sin embargo al llegar confirmaron su muerte. En cuanto al conductor de la camioneta se supo que este tenía 72 años y no presentaba lesiones de gravedad.

En el caso intervino personal policial, Criminalística, Salud, la Fiscalía y Tránsito que se encargó de montar un operativo con desvíos hasta que los efectivos terminen de realizar las pericias correspondientes en el lugar del choque.