Murió una persona en un choque sobre la Ruta 22: hay desvíos en el tránsito cerca de Allen

La Ruta Nacional 22 fue escenario de otro trágico choque que dejó como resultado una víctima fatal. El impacto, que ocurrió en un cruce a la altura del exmercado La Titina, fue entre un vehículo y una moto. La persona que conducía esta última, murió tras ser trasladada al hospital.

La Policía de Río Negro, Tránsito y Salud trabajan en el sitio. Piden circular con precaución e informaron que hay desvíos cerca de Allen.

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe

El siniestro ocurrió este 18 de febrero, a unos tres kilómetros del puesto de Caminera en la Ruta Nacional 22. Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el impacto se produjo en cruce ubicado a la altura del reconocido exmercado del Alto Valle, La Titina.

Si bien resta esclarecer detalles del siniestro, se determinó que el impacto fue entre una camioneta Toyota Hilux que circulaba sobre la Ruta 22 en sentido oeste-este, y una moto que circulaba en sentido sur-norte, es decir que estaba cruzando la vía nacional.

Debido al fuerte impacto, la persona que conducía la moto sufrió graves lesiones y se la trasladó de urgencia al hospital local, sin embargo al llegar confirmaron su muerte. En cuanto al conductor de la camioneta se supo que este tenía 72 años y no presentaba lesiones de gravedad.

En el caso intervino personal policial, Criminalística, Salud, la Fiscalía y Tránsito que se encargó de montar un operativo con desvíos hasta que los efectivos terminen de realizar las pericias correspondientes en el lugar del choque.