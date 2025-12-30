Quién era el joven que murió ahogado en Cipolletti en un canal de riego este martes: tenía 33 años

Una trágica tarde se vivió en Cipolletti este martes. Un hombre murió ahogado en un canal de riego mientras disfrutaba del calor junto a familiares y amigos. La víctima venía de festejar su cumpleaños y también era papá. Dolor en la región por su partida.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes judiciales, el hecho ocurrió después del mediodía, a la altura del sector de El Treinta.

Allí, un joven de 33 años estaba tomando junto a sus allegados cuando en un determinado momento se tiró al canal.

Si bien aún no hay precisiones de cómo fueron las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento, testigos relataron a las autoridades que sus allegados le tiraron una soga y lograron retirarlo del agua.

Una vez en la superficie, le realizaron maniobras de RCP, pero sin obtener resultados positivos. Una ambulancia lo trasladó en código rojo hacia el hospital Dr. Pedro Moguillansky, pero cuando llegó al nosocomio no tenía signos vitales.

El caso fue caratulado como «muerte dudosa» y el cuerpo del joven será trasladado a la morgue judicial para que le realicen la autopsia.

Quién era el hombre que murió en el canal de riego en Cipolletti

Este medio pudo corroborar que la persona que murió este martes en el canal de riego de Cipolletti fue identificada como Luciano Bustos de 33 años.

La persona venía de festejar su cumpleaños este lunes y entre sus conocidos era reconocido como «Lucky». En redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias a su familia, principalmente a su hijo.

«Me dejaste rota en mil pedazos, no puedo creer que no estés mi negro. Te amo infinitamente», lo despidió su hermana.

Asimismo, sus familiares y amigos solicitaron en redes sociales que devuelvan un celular y una billetera que eran pertenencias de Luciano, las cuales se perdieron en el sector de El Treinta luego del trágico suceso.