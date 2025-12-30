Tragedia en Cipolletti: un joven murió ahogado en el canal de riego frente a sus familiares y amigos

Un joven murió ahogado en Cipolletti este martes en el canal de riego. La víctima estaba junto a amigos y familiares cuando decidió meterse al agua. Pese a los esfuerzos para retirarlo a tiempo y reanimarlo, ya estaba muerto cuando llegó al hospital.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes judiciales, el hecho ocurrió después del mediodía, a la altura del sector de El Treinta.

Allí, un joven de 33 años estaba tomando algo junto a familiares y amigos cuando en un determinado momento se tiró al canal.

Si bien aún no hay precisiones de cómo fueron las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento, testigos relataron a las autoridades que sus allegados le tiraron una soga y lograron retirarlo del agua.

Una vez en la superficie, le realizaron maniobras de RCP, pero sin obtener resultados positivos. Una ambulancia lo trasladó en código rojo hacia el hospital Dr. Pedro Moguillansky, pero cuando llegó al nosocomio no tenía signos vitales

Le realizarán autopsia al joven muerto en el canal de riego en Cipolletti

El caso fue caratulado como «muerte dudosa» y el cuerpo del joven será trasladado a la morgue judicial para que le realicen la autopsia.

Asimismo, el grupo que iba con él quedó demorado hasta que puedan brindar su testimonio a la Policía.