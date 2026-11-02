Murió un joven ciclista luego de ser atropellado sobre la Ruta 65, cerca de Allen: tenía 29 años

Un ciclista de 29 años murió este domingo por la noche luego de ser embestido por un automóvil mientras circulaba sobre la Ruta Provincial 65, en cercanías a la localidad de Allen.

Según confirmaron desde la Policía de Río Negro, el trágico siniestro se registró alrededor de las 20:50, en el tramo de la calzada comprendido entre la denominada curva de Verani y la calle 4. El vehículo involucrado es un Ford Kuga, que era conducido por un hombre de 51 años.

Murió un joven ciclista de 29 años tras ser atropellado en Allen: cómo fue el choque

De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas en la escena del hecho, el conductor del vehículo circulaba por la ruta cuando habría intentado realizar una maniobra de adelantamiento utilizando el carril contrario. Fue en ese momento en el que impactó, con su lateral izquierdo, contra la bicicleta en la que se desplazaba la víctima.

Como consecuencia del violento impacto, el ciclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica con heridas de extrema gravedad. Minutos después, personal médico arribó al sector para asistirlo de urgencia y efectuar su traslado en ambulancia hacia el hospital de Allen.

Pese a los esfuerzos de los profesionales, la guardia del hospital confirmó su fallecimiento pasadas las 21:40 debido a la severidad de las lesiones sufridas.

Tras el accidente, el tránsito en ese tramo de la Ruta 65 debió ser resguardado. En el lugar trabajó el personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen y efectivos del Gabinete de Criminalística, quienes llevaron adelante las pericias y mediciones de rigor.

Las autoridades ya iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para determinar la mecánica exacta del siniestro y establecer la situación legal del conductor del automóvil.