Femicidio de Agostina Vega: encontraron una carta escrita por la adolescente y suman especialistas a la investigación

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este miércoles nuevos elementos y medidas judiciales, mientras familiares y vecinos se movilizaron en Córdoba para reclamar justicia por la adolescente.

Marcha por Agostina Vega, una carta clave y nuevos allanamientos

Uno de los hechos más relevantes de la jornada fue la confirmación de una carta escrita de puño y letra por Agostina. La información fue dada a conocer por Elizabeth, abuela de la joven, quien indicó que el escrito estaba dirigido a Gabriel, el padre de la víctima, y que ya fue entregado a las autoridades para su incorporación a la causa.

En paralelo, el fiscal de instrucción Raúl Garzón resolvió reforzar el equipo que interviene en la investigación con la incorporación de dos especialistas en violencia de género. Se trata de Juan Fernando Ávila Echenique, titular de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, y Claudia Alejandra Romero, responsable de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del Cuarto Turno.

La decisión se produjo en el marco del avance de las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente y determinar eventuales responsabilidades.

Durante la tarde, la familia de Agostina encabezó una movilización en Córdoba en coincidencia con las actividades vinculadas al movimiento Ni Una Menos. La convocatoria tuvo como principal objetivo exigir justicia por la joven y reclamar mayores acciones contra la violencia de género.

Miguel Heredia, abuelo de la víctima, participó de la marcha acompañado por vecinos y allegados. Los manifestantes exhibieron carteles con fotografías de Agostina y remeras con la consigna «Justicia por Agostina».

En ese contexto, Elizabeth volvió a reclamar avances en la causa y pidió la detención de la propietaria de un Ford Ka negro mencionado en la investigación. La mujer sostuvo que considera a la dueña del vehículo una posible cómplice y reclamó que la Justicia profundice las medidas para determinar todas las responsabilidades.

Más temprano había comenzado el velorio de Agostina en la ciudad de Córdoba. Familiares, amigos y personas cercanas a la adolescente se acercaron para darle el último adiós en medio de un clima de profundo dolor.

La jornada también incluyó nuevos allanamientos en la vivienda de Martín Barrelier, principal acusado en la causa. Los procedimientos se desarrollaron mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir los hechos y avanzar en el esclarecimiento del caso que conmociona a la provincia.

Con información de NA