Imputaron a un hombre por golpear a su expareja con un hacha y destrozar su vivienda en Cinco Saltos

La intervención policial permitió detener al sospechoso luego de que regresara al domicilio de su expareja.

Un hombre fue imputado en Cinco Saltos por golpear a su expareja en la cabeza con un hacha, provocar destrozos en la vivienda y en el auto de la víctima e intentar luego ingresar nuevamente al inmueble por la fuerza. La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dispuso que permanezca en prisión preventiva durante un mes.

El hecho ocurrió durante la noche del 26 de septiembre en el barrio Toma la Sal y terminó con la detención en flagrancia del sospechoso, luego de que regresara al domicilio y fuera aprehendido por efectivos policiales.

La agresión y los destrozos

Según detalló la fiscal Judith Saccomandi, el acusado estaba en la vivienda cuando comenzó una discusión. La mujer le pidió que se retirara y, de acuerdo con la acusación, el hombre tomó un hacha sin filo y destruyó la puerta de acceso, los ventanales, las rejas y varios cristales de un vehículo estacionado afuera.

Durante el ataque también habría golpeado a la víctima en la cabeza con el hacha y le provocado lesiones en el rostro y en una mano. Una vecina alertó a la Policía y el agresor se retiró momentáneamente. La mujer fue trasladada para recibir atención médica y realizó la denuncia.

Volvió y fue detenido

Pasada la medianoche, el imputado regresó al domicilio e intentó forzar el portón de ingreso. Un nuevo llamado de auxilio permitió la intervención de la comisaría 43.ª, cuyos efectivos lo aprehendieron en el lugar mientras intentaba entrar por la fuerza.

La Fiscalía encuadró provisoriamente el caso como “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, daños y tentativa de violación de domicilio”, todo en concurso real y en carácter de autor.

La acusación cuenta con testimonios de vecinos y policías, pericias fotográficas del Gabinete de Criminalística, certificados médicos y antecedentes de denuncias previas por violencia.

Un mes de prisión preventiva

Saccomandi pidió la prisión preventiva por 30 días al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El defensor particular Rodrigo Martínez no objetó la formulación de cargos, aunque cuestionó el relato de los hechos y se opuso a la medida cautelar.

Como alternativa, la defensa propuso fijar domicilio, prohibir la salida del país y establecer comparecencias semanales en una comisaría. La jueza, luego de escuchar a las partes, rechazó esas alternativas y dispuso la prisión preventiva por un mes.

Además, Sánchez Merlo tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.