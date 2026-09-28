Observatorio de Redes en Viedma: dos votos en contra y un fuerte debate por el alcance del nuevo organismo

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó este viernes el nuevo observatorio de redes sociales con fuertes críticas acerca de sus funciones. Foto: gentileza

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la creación del Observatorio de Redes Sociales con foco en la prevención del grooming, el sexting y el ciberbullying, presentada por el presidente del organismo, Pedro Bichara.

El debate estuvo atravesado por dudas sobre el alcance que podría tener sobre las redes sociales, culminando en la reciente circulación de noticias falsas asociadas al organismo.

Las dudas sobre el alcance del observatorio

La primera objeción durante la sesión de este viernes fue planteada por Silvina Franco, quien cuestionó la forma en que se instrumentará la iniciativa, señalando que el proyecto no especifica cuánto costará, qué recursos serán necesarios ni de dónde saldrá el presupuesto para su funcionamiento.

Además, manifestó rechazo a que el organismo dependa del Concejo Deliberante cuando, según planteó, ya existen áreas municipales y provinciales que trabajan sobre estas problemáticas.

Finalmente, puso en duda los criterios que se tendrán en cuenta para definir casos de ciberacoso y ciberbullying, y quién determinará que los mismos constituyen una situación de ese tipo.

«No queremos un órgano más de control para decirnos qué es lo que tenemos que hacer en nuestras redes sociales», sostuvo Franco, solicitando que el proyecto vuelva a comisión para precisar sus funciones.

Superposición con la Justicia

María Andría también adelantó su rechazo, señalando que la creación de un nuevo organismo puede generar una superposición con estructuras que ya existen.

«Compartimos el espíritu del proyecto, pero no podemos seguir generando burocracia», planteó, indicando que los delitos vinculados a casos de grooming y ciberacoso deben ser investigados y condenados por la Justicia.

La concejal también solicitó que se profundice sobre las causas de violencia y acoso ya existentes que, según señaló, han afectado a personas de la comunidad, por lo que espera que sean investigadas en lugar de cerrarse sin respuesta.

Prevención para los jóvenes y salud mental

Desde el oficialismo, la respuesta fue que el observatorio no busca reemplazar a la Justicia, sino complementarla actuando antes de que se produzcan situaciones que puedan terminar en delitos.

En este sentido, la concejal Evelyn Rousiot recordó el caso de Margarita García, la joven maragata que fue acosada por redes sociales durante más de un año hasta culminar con su vida, haciendo énfasis en la importancia de la prevención y el acompañamiento de jóvenes que atraviesan problemáticas que afectan su salud mental.

Mientras que Vanessa Cacho señaló otro de los ejes del observatorio, orientado a la tenencia y difusión de imágenes con contenido sexual que involucren a jóvenes.

Además, destaco que el observatorio no busca censurar ni controlar las redes, sino proteger. «A veces las redes sociales, al creer que se pierde la identidad, permiten ser muy agresivo y violento», manfiestó Cacho.

Por su parte, Luciano Ruiz planteó que debería existir un consenso básico entre las distintas fuerzas políticas cuando se trata de proteger a niños y adolescentes.

Bichara: «La obligación es prevenir»

En el cierre del debate, el autor del proyecto señaló que no busca superponer estructuras, generar burocracia innecesaria ni sumar nuevos gastos para el Municipio.

Pedro Bichara, presidente del Concejo Deliberante de Viedma y autor de la iniciativa que propone un observatorio de redes sociales orientado a la prevención de grooming y bullying digital. Foto: gentileza

«Se trata de dar una herramienta activa de prevención, articulación y concientización desde el ámbito que nos toca, que es la ciudad capital de la provincia de Río Negro», sostuvo Bichara.

De acuerdo al presidente del Concejo, la Justicia interviene cuando un delito ya ocurrió, mientras que el nuevo espacio buscaría trabajar previamente con familias e instituciones para evitar llegar a esa instancia, generando redes de contención y educación.

Fake news y la polémica por la regulación de monopatines eléctricos

El debate también estuvo atravesado por cuestionamientos sobre la responsabilidad de la información que circula en redes sociales.

En ese contexto apareció como antecedente la polémica generada recientemente acerca de la regulación de los monopatines eléctricos, cuando desde un sector se difundió falsamente que la ordenanza establecía un «impuesto al monopatín».

De acuerdo a Bichara, la repercusión de la noticia habría generado cuestionamientos malintencionados hacia miembros del concejo que votaron positivamente por la ordenanza que establece normas de seguridad, límite de velocidad y edad mínima de 16 años para el uso de dichos medios de transporte.

De este modo, culminó la sesión con dos votos en contra de las concejalas Franco y Andría, y la aprobación por mayoría del nuevo obvservatorio.