Intensa búsqueda de un hombre que cayó de su kayak en el río Nahueve en el norte de Neuquén: tiene 41 años

El efectivo policial es intensamente buscando desde el domingo a las 17. Foto: gentileza.

Preocupante búsqueda en el norte de Neuquén, un efectivo policial que se desempeña en el área de Tránsito de Chos Malal, es intensamente buscado desde la tarde del domingo tras desaparecer en las aguas del río Nahueve.

El dramático episodio ocurrió cuando el kayak doble en el que navegaba junto a su prima se dio vuelta, arrastrando al policía por la fuerte corriente.

Según indicó el Inspector Comisario, Mariano Jara, a este medio, el hecho ocurrió el domingo alrededor de las 17 horas en la zona del paraje Bella Vista.

El efectivo buscado es Mario Héctor Zalazar, de 41 años, y desde la Policía confirmaron el ingresó al río a bordo de una embarcación doble acompañado por su prima. Apenas diez minutos después de comenzar la navegación, «el kayak chocó contra un árbol, se dio vuelta y el agua se llevó al efectivo policial«.

Intensa búsqueda en río Nahueve: cómo son los rastrillajes en el norte de Neuquén

Las tareas de rescate comenzaron de inmediato y se extendieron sin pausas hasta las 22 horas del domingo sin resultados positivos sobre su paradero.

Durante ese primer barrido a contrarreloj, los equipos de emergencia lograron ubicar la embarcación a unos dos kilómetros río abajo. Poco después, el chaleco salvavidas fue hallado a unos tres kilómetros del sector conocido como la pasarela, confirmaron desde la Policía.

¿Qué dificulta el rescate y cómo sigue el operativo en el río Nahueve?

La principal barrera que enfrentan los rescatistas por estas horas es el aumento abrupto del caudal que experimentó el río Nahueve. Las intensas lluvias que azotaron la zona en los últimos días modificaron drásticamente el comportamiento del agua, según indicó Jara haciendo que la corriente sea mucho más rápida y peligrosa para el personal desplegado en el terreno.

Hoy, los rastrillajes se retomaron a las 7 de la mañana con un despliegue ampliado. Los grupos de búsqueda están realizando una cobertura exhaustiva que abarca desde 6 kilómetros aguas arriba de la represa de Nahueve, extendiéndose luego hacia abajo por ambas márgenes del río.

Para potenciar el área de barrido y hacerle frente a las difíciles condiciones del agua, en las próximas horas arribarán refuerzos especializados desde Neuquén capital. El operativo sumará embarcaciones de Bomberos, un equipo de buzos tácticos para el trabajo sumergido y drones que permitirán realizar un mapeo aéreo detallado de las zonas de más difícil acceso.