Identificaron al hombre que murió mientras hacía kitesurf en San Antonio Oeste: era de Roca

La trágica muerte de un hombre en San Antonio Oeste generó gran conmoción. El hecho ocurrió cuando terminaba de practicar kitesurf en el mar, según lo indicado por las autoridades, al terminar sufrió una descompensación y no lo pudieron reanimar.

A 48 horas de fatídico episodio se reveló que el hombre era un reconocido deportista acuático, oriundo de la ciudad de Roca.

Quién era el hombre que murió en San Antonio Oeste

El hombre fue identificado como Alejandro Aznar y tenía aproximadamente 55 años. Aznar era un conocido vecino de Roca y era un deportista habitual de la costa porque practicaba kitesurf, o kiteboarding, es un deporte que consiste en deslizarse sobre el agua con una tabla mientras una gran cometa, manejada por el usuario, utiliza la fuerza del viento para propulsar.

En su perfil se mostraba practicando kitesurf

Su muerte se registró la tarde del 23 de febrero y ocurrió frente al sector del Club Náutico San Antonio Oeste, en una zona reconocida como el Arbolito de Salas.

Según reveló el portal local Informativo Hoy, el hombre estaba realizando actividades deportivas y cuando salió del agua, se descompensó en la playa.

Otros practicantes de kitsurf y personas que se encontraban en la zona acudieron de inmediato para asistirlo. Luego, arribó personal policial y de salud tras recibir la alerta.

El deportista fue trasladado de urgencia al hospital de San Antonio Oeste, aún con signos vitales. Sin embargo, en el nosocomio sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio y falleció minutos después.