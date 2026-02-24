Murió un hombre de 55 años mientras hacía kitesurf en San Antonio Oeste: salió del agua y se descompensó
El deportista fue trasladado de urgencia al hospital, en donde confirmaron su deceso. La víctima era oriunda del Alto Valle rionegrino.
Un trágico suceso ocurrió este lunes en San Antonio Oeste. Un hombre del Alto Valle murió luego de hacer kitesurf en el mar.
El hecho se produjo en horas de la tarde de este 23 de febrero, frente al sector del Club Náutico San Antonio Oeste, en una zona reconocida como el Arbolito de Salas.
Según reveló el portal local Informativo Hoy, allí un hombre estaba realizando actividades deportivas cuando salió del agua y se descompensó en la playa.
El hombre había llegado al hospital con signos vitales
Otros practicantes de kitsurf y personas que se encotraban en la zona acudieron de inmediato para asistirlo. Luego, arribó personal policial y de salud tras recibir la alerta. El deportista fue trasladado de urgencia al hospital de San Antonio Oeste, aún con signos vitales.
Sin embargo, en el nosocomio sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio y falleció minutos después. Desde el sitio local reportaron que tenía 55 años y era oriundo de General Roca.
En el caso intervinieron autoridades judiciales competentes que llevaron adelante las actuaciones de rigor.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar