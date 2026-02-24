Murió un hombre de 55 años mientras hacía kitesurf en San Antonio Oeste: salió del agua y se descompensó

Un trágico suceso ocurrió este lunes en San Antonio Oeste. Un hombre del Alto Valle murió luego de hacer kitesurf en el mar.

El hecho se produjo en horas de la tarde de este 23 de febrero, frente al sector del Club Náutico San Antonio Oeste, en una zona reconocida como el Arbolito de Salas.

Según reveló el portal local Informativo Hoy, allí un hombre estaba realizando actividades deportivas cuando salió del agua y se descompensó en la playa.

El hombre había llegado al hospital con signos vitales

Otros practicantes de kitsurf y personas que se encotraban en la zona acudieron de inmediato para asistirlo. Luego, arribó personal policial y de salud tras recibir la alerta. El deportista fue trasladado de urgencia al hospital de San Antonio Oeste, aún con signos vitales.

Sin embargo, en el nosocomio sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio y falleció minutos después. Desde el sitio local reportaron que tenía 55 años y era oriundo de General Roca.

En el caso intervinieron autoridades judiciales competentes que llevaron adelante las actuaciones de rigor.