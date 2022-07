Quién es el músico de Cipolletti que participa de La Voz Argentina

La noche del 14 de julio el reality La Voz Argentina sumó un nuevo participante. Un joven de Cipolletti interpretó una canción de Freddie Mercury que impresionó a todos los jurados y permitió su ingreso al programa.

Hoy en una entrevista exclusiva contó cómo llegó a incursionar en la música y transformarla en un estilo de vida. Gastón nació en Cipolletti, a los 18 años cuando terminó el colegio secundario decidió irse a Buenos Aires a cumplir un sueño, estudiar música y ser cantante. «Empecé con la música en el secundario tocando la batería, luego empecé a componer y ahí sentí que quería comunicar mi música. Me fui a Buenos Aires a estudiar canto. Allí pude ir haciéndome lugar, dando clases de canto y shows en contrataciones».

En cuanto a su participación en el programa de La Voz Argentina Gastón dijo que sentía que se debía una gran oportunidad. «Cuando vi que estaban las audiciones me animé y se abrió la posibilidad. Cuando elegí la canción sentí que no podía gustarle a alguno, pero dije lo voy a dar todo para que alguno se de vuelta. Me sorprendió muchísimo el resultado. Durante el programa sentí la energía extra de los que me estaban viendo en sus casas, traté de no emocionarme, pero en todo momento estuve al borde de la emoción».

Además, contó que ahora se está preparando para las batallas musicales que iniciaran pronto en el programa, allí cantará junto a otro participante. Aunque anunció que todavía no se puede revelar el nombre de su compañero. El joven expresó que «ahí vamos paso a paso con mucha ilusión, más allá de la experiencia, más allá del juego del programa mi idea es nutrirme y seguir comunicando mi música. Ahora se abrió el abanico y podemos llegar a más gente».

También se refirió a la ciudad que lo acogió durante su niñez y adolescencia. En el sur, en Cipolletti tengo mi segunda casa, siempre está presente. Seguiré volviendo no sé si a vivir, pero sí a hacer shows y cantar para la gente».

El joven continuará las batallas musicales en el equipo de Mau y Ricky Montaner, durante las próximas semanas se podrá verlo nuevamente en las pantallas.