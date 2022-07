Un músico de Cipolletti cautivó al jurado de La Voz Argentina

El joven interpretó "Love of my life" de Freddie Mercury.

El reality La Voz Argentina sumó un nuevo participante de Cipolletti. Anoche Gaston Bell, un joven de 38 años interpretó una canción de Freddie Mercury que impresionó a todos los músicos.

Gastón actualmente vive en Buenos Aires, anoche en una audición interpretó «Love of my life» de Freddie Mercury y logró que los cuatro jurados lo invitarán a sumarse a sus equipos.

Minutos después de que el joven cipoleño comenzará a cantar, Mau y Ricky Montaner giraron sus sillas para conocer al participante. El segundo en girar fue Ricardo Montaner, Lali Esposito y por último Soledad Pastorutti.

Luego de terminar la canción el joven expresó muy emocionado, «no lo puedo creer, es un placer estar con ustedes viéndolos a los cuatro y poder cantarles». Rápidamente Ricardo le preguntó si alguna vez había hecho teatro musical, a lo que el joven respondió que no, pero que en algún momento había estudiado.

Montaner le dijo «tienes mucha onda para eso, te veo haciendo teatro musical en un momento te imagine cantando en Broadway. Eres un tipo con mucha madera para el teatro musical. Te doy la bienvenida en nombre de mis compañeros, eres dueño hoy de este escenario con cuatro equipos que han dado la vuelta por ti, te felicito. Hoy tienes la posibilidad de elegir cualquiera de los cuatro equipos para que te acompañen en tu largo camino por la voz argentina 2022″.

Por su parte, Mau y Ricki Montaner destacaron que fueron los primeros en girar. «Es importante mencionar que fuimos los primeros en confiar. Tu voz fue capaz de transmitirnos a nuestros corazones antes, eso quiere decir que nuestros corazones están alineados. En nuestro equipo no tenemos a nadie como tú, con tu voz. Tenemos un equipo lleno de mujeres hermosas y talentosas, pero necesitamos a alguien como tú. Creo que podrías brillar dentro del equipo dentro tu propia hilera, vas a estar tranquilo y en paz.Y la paz no tiene precio».

Lali se refirió a los dichos de los hermanos Montaner y dijo, «si yo giro mi silla es porque también te necesito. Yo espere porque esta canción es muy cantada en este tipo de reality, y espere el momento en el que sintiera que la ibas a hacer personal. Esperé ese momento en que yo dijera no está cantando la canción tal cual es, no es un fan de Freddie Mercury, está intentando hacerlo igual. Y en un momento me terminaste de convencer. Dije la está haciendo propia, está sonando diferente, para mis oídos es absolutamente una nueva versión de esta canción y eso me terminó de convencer de que quiero tenerte en mi equipo».

El jurado le pidió al joven que interpretara alguna canción en español, inmediatamente Gastón comenzó a cantar «trátame suavemente» de Soda Stereo.

Finalmente, llegó el momento de elegir en cuál de los equipos se quedaría. El joven expresó «yo no puedo creer que tenga tantas opciones ahora, pero vamos a ir con Mau y Ricky». Los cantantes le dieron la bienvenida y se acercaron a saludar a sus acompañantes quienes aseguraron que el cipoleño viene siguiendo hace tiempo al equipo de los hermanos Montaner.