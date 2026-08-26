Renunció el titular de la Aduana: quién es José Velis, aliado de Santiago Caputo, y quién podría reemplazarlo

José Velis, cercano al consultor político, solicitó una licencia de varios días, representando una posible salida de su cargo. (Foto: archivo)

El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), José Andrés Velis, solicitó un permiso laboral de dos semanas concedido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).La medida fue interpretada en el ámbito oficial como el paso previo a su salida definitiva del cargo.

La repentina licencia del titular reconfigura el mapa de control en las áreas clave de la administración pública. La decisión se oficializó en paralelo a una serie de auditorías que expusieron serias falencias técnicas en el sistema informático y de monitoreo operativo.

El pedido de licencia representaría el inicio de la desvinculación del director de su puesto. A los factores técnicos y presupuestarios se sumaron internas políticas dentro de la conducción macroeconómica y de recaudación. Distintos sectores oficiales mantenían cuestionamientos hacia el ritmo de modernización y hacia la gestión de fronteras clave del país.

El alejamiento de Velis ocurre en el contexto de una política gubernamental orientada a la reducción y reorganización de un 45% de los cargos directivos en áreas de la alta administración. Este plan busca compactar la estructura estatal y reducir costos presupuestarios significativos.

Tras el otorgamiento de la licencia, la conducción de la Aduana quedó a cargo de directores interinos de forma transitoria. Mientras tanto, desde la Casa Rosada evitaron confirmar de forma tajante su remoción plena hasta el término del permiso legal.

El impacto de su salida resonó en la estructura del Ejecutivo, ya que la Aduana es el organismo central que supervisa el comercio exterior, la recaudación fiscal impositiva y la prevención del tráfico ilegal.

Quién es José Velis, ex directivo de Aduana y vinculado a Santiago Caputo

José Andrés Velis es un funcionario de carrera con más de 40 años de trayectoria continuada en la estructura operativa de la administración aduanera.Ingresó a las filas del organismo en cargos técnicos y operativos de base.

Durante su recorrido profesional ocupó cargos de jerarquía estratégica, incluyendo la jefatura de la División Operativa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y responsabilidades directivas en departamentos clave de fiscalización.

Asumió la conducción total de la Dirección General de Aduanas en octubre de 2024. Su llegada al lugar principal contó con el aval político de referentes centrales del esquema de asesores del Ejecutivo, quienes buscaban un perfil netamente técnico. El consultor político, Santiago Caputo es uno de los miembros del oficialismo con más llegada a Velis.

Con la salida de Velis, quién podría ocupar el cargo de director de Aduana

Si bien todavía no se mencionaron nombres específicos para ocupar el lugar para sustituirlo, el Ejecutivo evalúa la promoción de funcionarios de la carrera aduanera con perfil netamente operativo y amplia antigüedad en el organismo. Esta alternativa busca garantizar continuidad técnica sin generar sobresaltos en los esquemas de recaudación tributaria ni en la gestión de fronteras.

Una segunda vía considera la llegada de dirigentes provenientes del sector privado con perfil financiero o tecnológico, enfocados en acelerar la digitalización, transparentar las licitaciones internas y subsanar las falencias de monitoreo reportadas.

Según se mencionó desde el oficialismo, no se descarta el nombramiento de un perfil netamente político respaldado por el área de economía y la conducción general de la ARCA. Con ello, la gestión central consolidaría un control directo sobre uno de los organismos más sensibles para el fisco nacional.

Con información de Clarín e Infobae.