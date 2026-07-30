“Las Malvinas son Argentinas”: la bandera de la selección fue furor en la Expo Rural de Palermo 2026 y ya se convirtió en un “ícono”

La bandera desplegada en los pasillos de la Rural con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas” fue uno de los inesperados atractivos de la Expo Rural de Palermo, que tuvo lugar entre el 16 y 26 de julio de 2026. La coincidencia de la fecha de la muestra con el partido que disputaron Argentina e Inglaterra durante el Mundial (el encuentro se jugó un día antes del comienzo de la feria) revitalizó el espíritu malvinense.

Tal vez por eso, en los días de exhibición, muchos se detuvieron a tomarse fotos en la puerta de uno de los pabellones donde los integrantes de la organización Malvinas, educación y valores, conformada por veteranos de la guerra de 1982, colgaron una réplica del emblema exhibido por los jugadores de la selección tras derrotar a su par inglés en la semifinal del torneo deportivo.

Carlos Pelizolla, miembro de la asociación, reveló el impacto que le produjo el gesto de los jugadores de la selección argentina. “Para nosotros ha sido conmovedor. Nos emocionamos mucho con el triunfo futbolístico, pero la frutilla del postre ha sido esa bandera, ese trapo con la leyenda ‘Las Malvinas son Argentinas’. No podía parar de llorar«, explicó, en diálogo este medio.

Impulsados por esa emoción, los veteranos decidieron recrear la bandera para compartir con los visitantes y la respuesta superó las expectativas. Primero, durante un acto en la pista central en el que los granaderos tocaron la marcha de las Malvinas, tras lo cual el público entonó el cántico “el que no salta, es un inglés”.

En ese momento, los veteranos decidieron ingresar en la pista con el trapo y fueron vitoreados por el público presente en las tribunas. “Fue como reiterar lo que había acontecido en el partido de Argentina con Inglaterra, un momento maravilloso que el cielo, como digo siempre, nos permite vivir”. Luego, la bandera quedó exhibida y se convirtió en una atracción más de la Expo. “Se ha transformado en un ícono de nuestro país. Algo que, enhorabuena, aconteció con la selección argentina y quedará grabado para siempre”.

El recuerdo de Malvinas a través de los héroes de guerra

El objetivo de la organización es visualizar la causa Malvinas, y transmitir “todo lo bueno que nos dejó un hecho tan traumático como la guerra”. “Si uno puede capitalizar eso se convierte en mejor persona, ya sea a través de la fe, los afectos, y la propia resiliencia”, agrega el excombatiente.

A Carlos Pelizolla, que regresó al continente el 19 de junio de 1982 como prisionero de guerra en el transatlántico británico SS Canberra, le llevó 20 años poder hablar de Malvinas. Como si fuera una mueca de la historia, este héroe nació, justamente, un 2 de abril, el mismo día que desembarcaron las Fuerzas Armadas en las Islas. “Cada vez que llegaba mi cumpleaños, yo le decía a mi familia ‘no tengo nada que festejar’». Ahora, sin embargo, la realidad es muy distinta y puede compartir su experiencia con el pueblo argentino.

22-7-2026 Exposición Rural de Palermo. Combatientes de Malvinas.

Foto Enrique Garcia Medina

Marcelo Caeto, también veterano de guerra y miembro de Malvinas, educación y valores, coincidió con Pelizzolla, y calificó la actitud de la selección argentina de fútbol como “el mensaje más directo y contundente de todos los años de democracia”. “Logró que Malvinas vuelva a estar en boca de todos”, dijo.

La historia de la bandera “Las Malvinas son Argentinas” y sus repercusiones

La bandera fue “diseñada” por un grupo de jóvenes oriundos del barrio de Villa Luro, de la Ciudad de Buenos Aires. De manera artesanal, los hinchas tomaron una sábana del hotel y, con un pincel, plasmaron la consigna. Ya en el estadio, los hinchas lanzaron el “trapo” desde la tribuna dentro de una botella. En el campo de juego, los futbolistas Giovanni Lo Celso, Lisandro Martínez y Cristian Romero exhibieron la bandera junto al resto de sus compañeros y soltaron el mensaje a los millones de espectadores alrededor del planeta.

En alusión a este hecho, el presidente de la Nación, Javier Milei, escribió en su cuenta de X: “Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circulante. VLLC!”.

“Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia”, dijo el presidente en declaraciones radiales. Al mismo tiempo, indicó que el sentimiento de los futbolistas en relación a las islas “está dentro de todos los argentinos” y es “perfectamente lícito y válido que los jugadores se quieran expresar y lo hagan”.