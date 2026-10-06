Radio en vivo, música y poesía: el hospital de Cipolletti abre sus puertas para celebrar la salud mental

Realizan una radio abierta en el hospital de Cipolletti, en la víspera del Día Mundial por la Salud Mental. (Foto: Gentileza).

El taller de radio Arrimate al Fogón celebrará el Día Mundial de la Salud Mental con su primer Encuentro Fogonero, una jornada abierta a la comunidad que reunirá radio en vivo, música y poesía en el hospital de Cipolletti. «Es el momento de ellos para contarle al mundo sus producciones», dijo Cecilia Lagos, coordinadora del espacio.

Será el viernes 9 de octubre, a las 19, con entrada gratuita. La propuesta llevará al público la experiencia que los integrantes del taller construyen cada semana frente al micrófono.

Junto a sus segmentos habituales, habrá presentaciones de la Orquesta Juvenil de Cámara de la Fundación Cultural del Sur y una propuesta de tango. El encuentro se realizará en vísperas del 10 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental.

No faltan las sonrisas en cada encuentro. (Foto: Gentileza).

Un espacio con 14 años de historia en Cipolletti

Arrimate al Fogón forma parte de Punto de Encuentro, un dispositivo del servicio de salud mental del hospital de Cipolletti orientado a la reinserción social. El taller lleva 14 años de actividad y hoy está a cargo de Lagos y Adrián Quilapio, ambos operadores de salud mental. Su historia se sostiene en la continuidad de las reuniones y en la participación de personas que encontraron allí un lugar para hacer oír su voz.

La actividad no se cierra solo a los usuarios del servicio. «Es un taller abierto», señaló Lagos. Además de quienes reciben atención en salud mental, participan estudiantes y otras personas de la comunidad. Esa diversidad forma parte de la dinámica del espacio: cada integrante puede acercar temas, preparar contenidos y aportar su mirada al programa.

El grupo se reúne los jueves a las 14 en «el Hospital Viejo» para preparar la emisión que sale por FM Mural los sábados, también a las 14. Algunos de sus integrantes participan desde hace más de diez años. En ese tiempo, la radio se convirtió en un punto de encuentro estable y en una oportunidad para asumir construir rutinas y realizar tareas concretas, desde pensar una sección hasta hablar al aire.

Lagos señaló que tomar la palabra ante un micrófono puede modificar la percepción que una persona tiene de sí misma y la forma en que la mira su entorno. «La dinámica del espacio te va llevando a que vos de a poco te vayas animando», contó.

El trabajo parte de reconocer que cada participante tiene algo para aportar. «Estamos ante personas, más allá que con diagnósticos, que tienen capacidades, habilidades», enfatizó.

Participan usuarios del dispositivo, estudiantes y vecinos de Cipolletti. (Gentileza).

Una celebración para compartir con la comunidad en Cipolletti

El Encuentro Fogonero nació de la intención de conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental con una actividad pública. Por primera vez, el taller presentará su programa en vivo ante familiares, vecinos y otras personas que se acerquen al hospital. La jornada ofrecerá una ocasión distinta para escuchar las producciones de los «fogoneros» y conocer el trabajo que realizan durante el año.

Aunque el plan inicial incluía un fogón, no será posible por las instalaciones edilicias y el clima lluvioso pronosticado para toda la semana. De todas maneras, la idea que dio nombre al encuentro seguirá presente: «El calor de la gente va a estar presente».

La coordinadora también vinculó el sentido del evento con lo que ocurre cada semana en el taller. Allí aparecen las dificultades sociales y económicas que atraviesan los participantes, pero también la posibilidad de encontrar escucha y apoyo. «El acompañamiento ante estas situaciones creo que es fundamental», afirmó.

Para ella, los vínculos que surgen en el espacio son tan importantes como el programa que sale al aire. «No sentirse solo también hace que el los lazos con ‘el fogón’ sean cada vez más fuertes», remarcó.

La jornada se desarrollará en el hall del Hospital Nuevo, en Naciones Unidas 1450. Después del encuentro, el grupo hará una pausa: no habrá emisión el sábado inmediato y el programa volverá la semana siguiente.