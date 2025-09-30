Crisis en el hospital de Cipolletti: «los ingresos en Salud Mental son cada vez más graves»

El área de Salud Mental del hospital de Cipolletti atraviesa una situación compleja, según los trabajadores del centro de salud en el último tiempo hay «un incremento en la demanda de atención de casos cada vez más graves» y «una reducción progresiva de recursos humanos por los bajos sueldos y las condiciones de mayor exigencia».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, fuentes cercanas al área, que solicitaron mantener el anonimato, informaron que actualmente el servicio cuenta con siete psicólogas, dos psiquiatras, una médica que colabora ante la alta demanda y cinco operadores de salud mental. Sin embargo, advirtieron que una psicóloga, una psiquiatra y una operadora están próximas a jubilarse, lo que podría agravar aún más la situación del área.

“No hay reemplazo para la operadora que se va a jubilar hasta el momento. No hay psiquiatras que quieran ingresar, no hay lista de espera y los psicólogos que se suman lo hacen en modalidad part-time con posibilidad de trabajar en el privado, ninguno tiene dedicación exclusiva”, aseguraron a este medio.

Este medio se comunicó con las autoridades del hospital y del área de Salud Mental pero no emitieron comentarios.

Desde Asspur sostienen que la crisis del área se enmarca en una crisis general de la salud. (Foto: Florencia Salto)

El aumento en la cantidad de ingresos y la gravedad de los casos preocupa al personal. Santiago Cayupan, delegado del gremio Asspur, señaló que en clínica médica “hace una semana había cinco pacientes brotados internados por haberse descompensado”.

Además, recordó un episodio reciente que obligó a evacuar el hospital: “Tuvimos una amenaza de bomba. El paciente de salud mental fue a retirar su medicación, no había, y sufrió un brote. La situación es calamitosa”.

Las fuentes consultadas afirmaron que, desde la pandemia, los casos que ingresan al área de Salud Mental son “cada vez más graves”. Explicaron que la gente está más sola, «los vínculos se debilitan y la vulnerabilidad psico-social se profundiza».

“Ingresan intentos de suicidio de personas de clase media que no pueden sostener sus trabajos o sus pequeñas empresas o antes eran atendidas en el sector privado, pero ahora todas llegan al hospital porque ya no pueden pagar”, indicaron.

Por último, Cayupan advirtió que la falta de medicamentos como Valcote, Risperidona o Pregabalina en tiempo y forma agrava aún más el cuadro general del área.

El «exodo» de profesionales de la Salud Mental en Cipolletti

Según los trabajadores del hospital, la principal crisis que atraviesa el área de Salud Mental es el “éxodo” de profesionales hacia el sector privado, «no hay aumentos y las condiciones laborales son cada vez más exigentes», indicaron. “El personal está cansado y agotado. Muchos priorizan su propia salud mental y optan por trabajar en el ámbito privado, donde ganan mucho más y enfrentan menos presión, ya que cualquier situación puede derivarse al hospital, que es el único lugar con la obligación de cubrir guardias”, señalaron.

Además, remarcaron la marcada diferencia salarial entre psicólogos de guardia activa y médicos. “Un psicólogo cobra alrededor de 120 mil pesos por una guardia común y 220 mil por una de fin de semana, mientras que los médicos triplican ese monto”, explicaron.

Cayupan advirtió que “estamos cobrando apenas un 40 % de lo que se paga en el sector privado. Es una política de vaciamiento”, afirmó.

Ante la falta de profesionales, indicaron que una médica neuróloga con interés en salud mental colabora con el área, y otra médica asiste desde otro hospital. “Es urgente mejorar los salarios, contratar más personal y garantizar la provisión de medicamentos en tiempo y forma”, concluyeron.