Ranking oficial 2025: estos son los nombres más elegidos en Río Negro

Las elecciones de las familias rionegrinas durante 2025 ya tienen estadísticas oficiales. El nuevo informe elaborado con datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) revela cuáles fueron las tendencias que marcaron el año en la provincia.

Ranking femenino completo

El listado de nombres más elegidos para niñas en Río Negro durante 2025 se completa con:

Sofía.

Jazmín.

Emma.

Mia.

Emilia.

Martina.

Ámbar.

Aitana.

Zoé.

Franchesca.

Victoria.

Renata.

Abigail.

Alma.

Catalina.

Delfina.

Luz.

Ranking masculino completo

Por su parte, entre los varones, después de Benjamín, Gael y Valentín, continúan:

Mateo.

Bautista.

Enzo.

Giovanni.

Liam.

Noah.

Julián.

Bastián.

Ezequiel.

Benicio.

Valentino.

Tomás.

Agustín.

Editan.

Felipe.

Elian.

Lorenzo.

Según se informó oficialmente, los datos fueron elaborados por la Dirección Nacional de Población en base a los registros administrativos del RENAPER, con corte al 30 de enero de 2026.

Las estadísticas muestran una combinación de nombres clásicos —como Sofía, Mateo o Tomás— con opciones modernas y de proyección internacional, como Olivia, Liam o Noah, marcando una tendencia que mantiene vigencia en Río Negro y acompaña lo que ocurre a nivel nacional.