Neuquén inicia este jueves 19 la entrega de los kits escolares 2026: fechas, lugares y el requisito clave para recibirlos

La Municipalidad de Neuquén pone en marcha este jueves 19 de febrero el operativo de entrega de kits escolares gratuitos para el ciclo lectivo 2026. Con una inversión municipal que garantiza mochila y útiles para unos 40.000 alumnos, el foco está puesto en cumplir con el cronograma y un requisito excluyente: sin tarjeta BEN no hay kit.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, fue tajante: «Primero hay que retirar la tarjeta y luego se retira el kit». El beneficio está atado al Boleto Estudiantil Neuquino.

Si ya tenés la tarjeta física: Solo debés presentarla junto al DNI.

Solo debés presentarla junto al DNI. Si todavía no la tenés: Debés tramitarla en la web municipal (Muni Express) y retirarla previamente en los puntos habilitados (ETON, sucursal de Olascoaga 145 o dependencias de Godoy y Novella).

Sedes, días y horarios de entrega del kit escolar 2026 en Neuquén

El operativo funcionará de 08:00 a 17:00 (a esa hora se corta la fila y se atiende hasta el último presente). Los lugares confirmados son:

Zona Centro: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Zona Oeste: Centro Cultural del Oeste (CCO). Zona Norte/Oeste: Sala de Elaboración sin TACC (al lado del Hospital Heller).

El municipio confirmó que habrá atención el sábado 21 de febrero para facilitar el retiro a los padres que trabajan durante la semana. Desde la gestión de Mariano Gaido destacaron que el combo de transporte gratuito más el kit escolar representa una inversión de 2,3 millones de pesos anuales por alumno, financiada íntegramente con recursos propios del municipio, sin aportes nacionales.

¿Qué incluye el trámite según el nivel?