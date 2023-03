Reclaman que se reglamente la ley de bomberos voluntarios en Neuquén: «Estuvo durmiendo»

En octubre del año pasado, la Legislatura de Neuquén sancionó la ley 3359, que regula la actividad de los bomberos voluntarios en la provincia. Desde la Federación piden que se reglamente. Aseguran que hubo meses que “estuvo durmiendo”.

“En diciembre se presentó el proyecto de reglamentación. Estuvo durmiendo dos meses en el despacho. La semana pasada nos reunimos con Martín GIusti (subsecretario de Defensa Civil y Proyección Ciudadana). Nos pasó una copia de las modificaciones que han introducido” contó Milon Canale, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios.

Indicó que mañana por la tarde se reunirán los que integran la mesa de seguimiento “para analizar los cambios y ver si no se ha modificado el espíritu”.

Sostuvo en diálogo con RTN que parte de la demora de reglamentación pueda tener que ver “porque el pago se fija al valor del gasoil del 31 de marzo”.

Explicó que según establece la norma, trimestralmente recibirá la federación el equivalente de 550 mil litros de gasoil grado dos, “Con eso se pagará a todos los bomberos que reciban el reconocimiento a la trayectoria, la obra social para los que no la tengan y el seguro”, amplió.

Agregó que el resto de los fondos se reparte en partes iguales entre cada cuartel, incluida la federación,.

Desde la federación insisten que se concrete este mes. “Me cuesta entender cuál es el problema de que no se valore al bombero. Siento que no interesa mucho si tienen o no plata”, sostuvo Canale.