Reconocieron a los policías que asistieron en el parto a una mujer en una comisaría de Neuquén

La Policía de Neuquén reconoció a los efectivos que asistieron en el parto a una joven en la comisaría 20° del Parque Industrial. El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando la mujer llegó desesperadamente a la guardia y dio a luz con la asistencia de los uniformados.

La joven arribó cerca de las 4.30 con «fuertes contracciones», indicó la Policía. Ante este escenario, los efectivos activaron el protocolo y solicitaron una ambulancia, pero el nacimiento se produjo antes de la llegada de los médicos.

Parto en comisaría de Neuquén: cómo fue la intervención policial paso a paso

Según el comunicado oficial, la Jefatura de Policía distinguió al oficial subinspector Lucas Fuentes y al cabo primero Cristian Muñoz por su intervención en el procedimiento.

El acto fue encabezado por el jefe de Policía, comisario general Tomás Díaz Pérez, acompañado por el subjefe, comisario general Walter San Martín, junto a integrantes del Consejo Asesor Superior y directores de la institución.

El inesperado nacimiento de una beba en una comisaría de Neuquén. Foto: Policía de Neuquén

Los uniformados fueron destacados por «su rápida reacción, compromiso y profesionalismo«. «Gracias a su accionar, lograron asistir de manera exitosa el nacimiento de una beba, garantizando tanto la salud de la madre como de la recién nacida hasta la llegada del personal médico», expresó la fuerza.

Desde la fuerza destacaron que los efectivos actuaron ante una situación crítica. La secuencia se desarrolló en pocos minutos. La mujer rompió bolsa dentro de la comisaría y el parto se volvió inminente, por lo que los policías acondicionaron el espacio y avanzaron con la asistencia junto al equipo de salud.

El personal del SIEN llegó luego y completó el procedimiento junto a los efectivos. La beba nació en el lugar y fue asistida en sus primeros minutos de vida antes del traslado sanitario.

La Policía indicó que la recién nacida “respondió favorablemente a los primeros estímulos, llenando de emoción a los presentes”. Más tarde, la madre y la beba fueron derivadas al hospital Castro Rendón, donde permanecieron internadas en observación.