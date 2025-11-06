Regresan las mareas extraordinarias a Las Grutas y sus alrededores: los horarios más complicados de este fin de semana

El fenómeno de las mareas extraordinarias vuelve a poner en alerta a Las Grutas y otras playas que conforman el Golfo San Matías. Las autoridades navales informaron que este fin de semana se esperan olas de gran magnitud, con alturas que rondarán entre los 8 y los 9 metros.

Con una tabla de mareas correspondiente al Servicio de Hidrografía Naval, que fue compartida por Prefectura Naval y la Secretaría de Turismo de Las Grutas, se advirtió a la zona del Golfo San Matías para este viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre.

Las mareas generarán una ocupación masiva de espacio por parte del mar, lo que podría dejar sin acceso a la playa a quienes se encuentren en la zona.

De acuerdo a lo informado, las variaciones podrán alcanzar hasta casi los nueve metros por lo cual se recomendó evitar estacionar los vehículos y/o acampar cerca del mar.

Mareas extraordinarias en Las Grutas y alrededores: horarios clave a tener en cuenta

Los horarios más críticos de este fin de semana serán los siguientes: