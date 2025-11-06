Mar, fiesta y precios bajos: la playa de Brasil que conquista a los argentinos y no es Río de Janeiro ni Florianópolis

Falta poco para terminar el año 2025 y los jóvenes argentinos ya están planificando sus vacaciones para el verano 2026. Los destinos más elegidos combinan paisajes, con mar y fiesta. Brasil suele ser uno de los países más concurridos, sobre todo Río de Janeiro y Florianópolis, pero sorpresivamente las empresas de turismos revelaron que estos sitios fueron desplazados por otro rincón brasileño de ensueño.

El pueblo de Brasil que está causando furor es Praia do Rosa. Supo ser un clásico de los 2000 y ahora volvió con todo. Esta playa se transformó en el lugar más buscado por los adolescentes y los jóvenes de más de 20 años de Buenos Aires y alrededores.

Praia do Rosa está ubicado a solo 90 kilómetros al sur de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina. Su resurgimiento como destino ideal para este verano se debe al tipo de cambio favorable, es decir los precios bajos, y la posibilidad de conseguir vuelos baratos para viajar al exterior.

El resurgimiento de Praia do Rosa no es casualidad. El tipo de cambio favorable y la posibilidad de conseguir vuelos baratos hicieron que viajar al exterior sea mucho más accesible para los jóvenes. «Los precios en Brasil se mantienen constantes en dólares. Con un dólar estable, viajar al exterior es más barato», precisaron agentes de turismo.

La playa de Praia Do Rosa.

Cuánto cuesta viajar a Praia do Rosa

El costo para viajar a Praia do Rosa puede variar según la compañía y el tipo de vuelo, pero se estima que los servicios directos desde Buenos Aires se aproximan a los $267.528.

JetSmart ofrece uno de los viajes más económicos, un pasaje sólo de ida sale $270.308.

Por otra parte si viajas desde ciudades como Río de Janeiro en colectivo, puede costar entre 250 reales brasileños (67.937,80 pesos argentinos) o 900 reales brasileños (24.4576,08 pesos argentinos) y el tiempo de viaje es de aproximadamente 20 horas y 18 minutos.

Qué se puede hacer en Praia do Rosa

Praia do Rosa es famosa por tener múltiples actividades para hacer, entre las más elegidas figuran: