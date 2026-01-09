Rescatan en helicóptero a una familia de Neuquén tras el incendio de su puesto de veranada

Un helicóptero sanitario participó del operativo de rescate en el Cajón de las Leñas,

Un operativo de emergencia se desplegó este jueves en una zona de difícil acceso de la cordillera neuquina, en el Cajón de las Leñas, cerca de Pino Hachado. Brigadistas, personal sanitario y fuerzas de seguridad asistieron a una familia afectada por el incendio de su puesto de veranada. Las víctimas fueron trasladadas en helicóptero.

El incendio rural en Cajón de las Leñas activó un amplio operativo de emergencia

Según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, el rescate se realizó en un cañadón del Cajón de las Leñas, donde el fuego afectó la vivienda en la que se encontraba la familia dedicada a tareas rurales y al cuidado de animales en la zona.

En el lugar estaban dos niños de tres y seis años junto a su madre. La mujer presentó «quemaduras leves en los brazos» y recibió asistencia sanitaria, sin que se registraran heridas de mayor gravedad.

Personal de emergencia y la familia evacuada descienden por el terreno durante el operativo tras el incendio de la vivienda rural. Foto: gentileza.

El padre permaneció en el área afectada para resguardar a los animales, mientras que la madre y los niños, que se habían refugiado bajo una roca para protegerse del fuego, fueron evacuados de manera segura y trasladados hacia Las Lajas.

Rescate coordinado entre Salud, Policía y Emergencias en Neuquén

En el operativo participaron equipos técnicos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, personal del SIEN, efectivos de la Policía de la Provincia y agentes de Salud Pública, que trabajaron de forma conjunta en un terreno complejo.

Las autoridades provinciales indicaron que la intervención se concretó durante la misma jornada y permitió evacuar a los afectados sin complicaciones mayores. El operativo concluyó con la permanencia de personal en el área para monitorear la situación.