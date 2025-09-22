Rescataron a una familia que quedó varada por el viento en una isla del río Limay: junto a sus perros y sin «chalecos salvavidas»

Este domingo hubo un operativo especial en la zona ribereña de Neuquén. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, comentó que fue durante el Día de la Primavera. Involucró a una familia que había cruzado en canoa hacia una isla y no pudo regresar por el viento. Hubo que rescatar a cinco adultos, dos niños y dos perros. El procedimiento fue sobre el río Limay «No tenían chalecos salvavidas», indicó el funcionario.

Familia varada en una isla del río Limay: cómo fue el rescate en Neuquén

«El domingo a las 4 de la tarde hubo que rescatar a una familia completa que con una canoa muy endeble había cruzado el río a la altura de la calle Tronador, hacia una isla que hay en las inmediaciones», describió Baggio.

Se rescataron a cinco adultos, dos niños (entre 4 y 7 años) y dos perros. Señaló que una familia después del «fuerte viento no pudo volver».

«Hubo que cruzar con la moto de agua y el semirrígido», indicó en diálogo con RN Radio.

Además sumó que no tenían chalecos salvavidas. «Desprovistos de elementos de seguridad y sin evaluar el clima. Hubo ráfagas de 65 km/h», señaló.

Explicó que hubo que «traerlos de a uno» porque «estaba muy difícil para cruzar» en el río Limay.

Agregó que se intervino luego de un llamado que hubo a la línea 147. «Un vecino alertó que habían personas haciendo señas desde el otro lado porque evidentemente no tenían teléfono», apuntó.

El rescate en el río Limay incluyó la búsqueda de perros

Comentó que el equipo náutico de guardavidas que patrullaba el domingo trabajó hasta alrededor de las 19 en el procedimiento. «Los perros hubo que traerlos a upa de uno de sus dueños», amplió a este medio.

Señaló que hoy se continuará para buscar algunas pertenencias. «Con el semirrígido se buscarán unas mesas, sillas y cosas que quedaron», sumó.

«Si se cruza hay que hacerlo con una embarcación acorde y con los elementos de seguridad», enfatizó el funcionario.

Escuchá a Francisco Baggio, en RN Radio: