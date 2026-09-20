Una joven esquiadora sufrió un grave accidente en Mendoza y fue trasladada de urgencia en pleno temporal de nieve

Una joven de 19 años sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave tras impactar contra un pilar de contención del sistema de telesillas en el complejo Penitentes Park, ubicado a la vera de la Ruta 7. El accidente ocurrió en pleno temporal de nieve, lo que imposibilitó el uso del helicóptero sanitario y obligó a coordinar un rescate terrestre a contrarreloj.

La víctima, oriunda de Luján de Cuyo, recibió las primeras atenciones médicas en el lugar, pero la gravedad de las lesiones exigió su derivación urgente hacia un centro de mayor complejidad en la Ciudad de Mendoza.

Ante el fuerte temporal, que impedía volar a las aeronaves de emergencia, el Servicio de Coordinación de Emergencias (SEC) dispuso una ambulancia medicalizada para cubrir un trayecto crítico de 185 kilómetros.

El operativo requirió una escolta coordinada de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional para abrir paso a través de la ruta nevada, completando el viaje en dos horas y cuarenta minutos. Actualmente, la paciente permanece internada con pronóstico reservado.

Cierre de fronteras y miles de turistas varados

El dramático episodio coincidió con un brusco y violento cambio en las condiciones meteorológicas que azotan la cordillera de los Andes. Las nevadas continuas que comenzaron en localidades como Las Cuevas forzaron a las coordinaciones de Argentina y Chile a decretar el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor a las 14:00 del sábado.

Esta interrupción en el principal corredor del Mercosur complicó de inmediato los planes de retorno de cientos de turistas trasandinos que habían cruzado a territorio argentino para aprovechar el fin de largo por los festejos patrios de Chile.

Desde la Coordinación de Fronteras confirmaron que las condiciones de transitabilidad se evaluarán este lunes a primera hora para definir una eventual apertura del túnel internacional, mientras la alta montaña continúa bajo estricta vigilancia.

Con información de Clarín.