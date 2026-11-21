Este refugio fue construido con madera contralaminada CLT en la base del volcán Tupungato, Chile. Foto: Matías Donoso.

Durante décadas, la arquitectura en la Patagonia atravesó un desafío complejo: construir en uno de los climas más rigurosos del planeta apoyada en los sistemas húmedos —ladrillo y hormigón— concebidos en su origen para regiones templadas. El XII Congreso Binacional de Arquitectura en Patagonia, realizado en octubre en Ushuaia bajo el lema “Memorias del sur e identidades del presente”, dejó una conclusión superadora: el futuro de la construcción austral integra la industrialización en seco y potencia a la madera como protagonista, en armonía con los materiales de siempre.



Organizado por el Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego (CATDF) junto a sus pares chilenos de la Delegación Zonal Magallanes, el encuentro funcionó como una hoja de ruta técnica para profesionales y desarrolladores de ambos lados de la cordillera.



Los expositores remarcaron que la tradición brindó cobijo en el pasado, pero que hoy el rigor del clima y los costos de la energía exigen la incorporación de herramientas técnicas. Argumentaron que frente al frío prolongado y los vientos extremos, la complementariedad de los sistemas resulta indispensable.

La hora de la madera masiva



Uno de los ejes centrales del debate en Ushuaia fue el desembarco de los componentes de Mass Timber, representados por los paneles contralaminados (CLT) y las vigas laminadas encoladas (GLT).



Mientras que en Europa y en Estados Unidos esta tecnología ya se utiliza en grandes proyectos urbanos y corporativos como respuesta clave ante la crisis climática, en el extremo austral representa aún una tendencia de vanguardia que ya ha comenzado a recorrer su camino.

El refugio, base para las travesías en el Tupungato, está a 3.100 metros de altura. Foto: Matías Donoso.

El refugio Tupungato terminado. Foto: Matías Donoso.

El desembarco de estos sistemas encuentra un claro reflejo en obras como el refugio de montaña construido con madera contralaminada CLT en la base del volcán Tupungato, del otro lado de la cordillera. Integrada al proyecto “Los 16 de Chile” en honor al legado del arquitecto y montañista Juan Pablo Mohr, la obra demuestra la versatilidad de los paneles de pino radiata, conformados por capas dispuestas de forma perpendicular para garantizar alta resistencia estructural al fuego, aislamiento térmico y estabilidad frente al rigor climático de las altas cumbres.



Lejos de invalidar al hormigón o al acero, estos sistemas transforman la madera en un material estructural de alta precisión que amplía las posibilidades de diseño. Con una fracción del peso de los materiales tradicionales y una huella de carbono negativa, compiten en resistencia y posibilitan grandes superficies abiertas sin columnas intermedias.

Obras en Tierra del Fuego



Durante las jornadas técnicas se analizaron obras emblemáticas en Tierra del Fuego con la función de laboratorios a escala real. Los expositores señalaron que las diagonales estructurales de la Terminal del Aeropuerto Internacional de Ushuaia y la cubierta del Natatorio Héroes de Malvinas demostraron que la madera, con un diseño acorde, convive a la perfección con los requerimientos de cargas de nieve y humedad extrema.



Aeropuerto de Ushuaia. Columnas compuestas y pórticos de madera laminada encolada, con uniones abulonadas y herrajes de acero.

Natatorio «Héroes de Malvinas» en Ushuaia. Vigas de madera laminada encolada, correas a la vista y lucernarios cenitales sobre la pileta

Los arquitectos e ingenieros coincidieron también en que la principal ventaja operativa en el sur es el factor tiempo. En regiones donde la ventana climática para operar a la intemperie es acotada, la prefabricación en taller aporta una solución clave: al efectuar el montaje de las estructuras complejas en cuestión de semanas, la exposición de las obras al frío extremo disminuye de manera notable.



Wood Frame y Paneles SIP

Más allá del análisis del CLT (cuyo segmento actual representa la inversión inicial más alta, con valores situados entre los USD 1.200 y USD 1.800 por metro cuadrado según el portal especializado Construar), el congreso reafirmó la vigencia de los sistemas de entramados livianos como el Wood Frame y los paneles estructurales aislados (SIP).



Con cifras más accesibles para la escala residencial (entre USD 600 y USD 1.400 por metro cuadrado según reportes de costos de construcción en seco), estos sistemas lideran la eficiencia energética cotidiana.

Esta amplitud en los valores responde a la modalidad de entrega —que va desde la obra gris (la estructura cerrada y techada, pero sin instalaciones ni revestimientos finales) hasta el formato llave en mano—, a la calidad de las aberturas, el nivel de terminaciones y los costos de traslado.



Su combinación correcta con cimientos tradicionales de hormigón (según los requerimientos del suelo) logra reducir entre un 30% y un 50% el consumo de gas o electricidad para la calefacción mediante la supresión de los puentes térmicos.



En este punto, los expositores recalcaron que el secreto reside en el diseño integral de la envolvente (el conjunto de muros, techos, pisos y aberturas que aíslan el interior del clima exterior) para evitar fugas de temperatura.



Si bien la estructura aporta solidez, la envolvente hermética y aislada de manera correcta es la pieza fundamental para frenar las infiltraciones del viento patagónico. Por eso, las barreras de vapor continuas y las carpinterías de alta prestación se consolidan como un estándar necesario.



El debate técnico derivó de manera inevitable en una discusión económica y logística: el costo de los fletes de los insumos que viajan desde el norte argentino. La visita al aserradero Lenga Patagonia, ubicado en Tolhuin, puso sobre la mesa la urgencia de fortalecer la industria forestal regional sin descuidar el entramado productivo general.



El consenso apuntó a la necesidad de agregar valor en origen y potenciar los bosques manejados bajo criterios de sustentabilidad para integrar la madera local a la matriz constructiva del sur. Este impulso se alinea con el avance normativo, marcado por la aprobación en Chile de la primera norma técnica nacional para CLT (NCh3732) y el desarrollo de plantas industriales en Argentina.

Memoria bioclimática



La irrupción de la madera en el sur no busca borrar el pasado, sino revalorizar la memoria territorial. Las investigaciones presentadas sobre las históricas estancias de la provincia de Última Esperanza, en el sur chileno, y los poblados cordilleranos a ambos lados de los Andes —desde las construcciones en piedra y lenga en la Patagonia austral hasta las técnicas de “palo a pique” y mampostería en la cordillera argentina— recordaron que los pioneros ya aplicaban principios bioclimáticos con los recursos disponibles del entorno. Aquellas instalaciones respondían a la topografía y a la orientación solar.



La ubicación de los cascos principales protegidos de los vientos dominantes del oeste, el espesor de los muros perimetrales de piedra para almacenar la inercia térmica y el uso de galerías vidriadas o paravientos reflejaban una comprensión profunda del territorio austral.



Estancia Pudeto en Última Esperanza, hacia 1920. Foto: Biblioteca Nacional de Chile.

Los antiguos pobladores entendieron que el refugio eficiente exigía dialogar con el clima y no desafiarlo por la fuerza. Hoy, esa misma lógica se resignifica a través de la digitalización y el cálculo de precisión.



Los paneles de Mass Timber y los sistemas de envolventes contemporáneos actualizan aquellos saberes artesanales mediante el uso de tecnología de punta. Así, la arquitectura patagónica recupera su ADN original: construir con el entorno, optimizar cada recurso disponible y garantizar el confort térmico mediante soluciones arraigadas en el paisaje.

El desafío de los oficios



La industrialización en seco y el montaje de componentes de alta precisión exigen un cambio en los obradores patagónicos.

Durante las mesas de trabajo del congreso, los especialistas advirtieron que la disponibilidad de tecnología avanzada pierde efectividad si no se acompaña por programas intensivos de formación en los oficios.



Las escuelas técnicas de la región enfrentan el reto de incorporar la lectura de planos digitales y el manejo de herramientas de montaje en seco para evitar la escasez de personal calificado.



Este salto cualitativo transforma al carpintero tradicional en un montador tecnificado, revalorizando su rol dentro de la cadena constructiva. En el sur, donde la velocidad de ejecución resulta vital debido a las ventanas climáticas acotadas, contar con cuadrillas locales capacitadas garantiza la adopción exitosa de estas nuevas materialidades.

Más información: https://www.catdf.org.ar/congreso/