San Martín de los Andes busca regularizar a los morosos: ofrece fuertes rebajas en los intereses

Hasta el 31 de este mes hay plazo para que contribuyentes morosos de San Martín de los Andes puedan ponerse al día con los tributos, y acceder a descuentos del 50 % y 70 % en los intereses, según la modalidad de pago. La medida busca alivianar la carga económica, en especial, en el sector comercial y como respuesta al saldo poco favorable de la temporada invernal.

La medida está contenida en la ordenanza N° 15.259 que aprobó por unanimidad el Concejo Deliberante y que empezó a regir en septiembre. Se fijó como plazo para acogerse al plan hasta el 31 de octubre.

Se denomina programa Recupero de Deudas y su implementación fue fundamentada como una forma de estimular la regularización de los tributos por parte de los contribuyentes.

El Concejo Deliberante sancionó por unanimidad la nueva ordenanza que establece beneficios en el pago de tributos. Se busca aliviar la carga económica del sector comercial tras una «temporada invernal no satisfactoria».

Como una manera de fomentar la adhesión al programa, se plantearon quitas en los intereses de las deudas, según la modalidad y forma de pago. El Deliberante, en su fundamento, destacó que se escucharon los planteos hechos por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, la Asociación Hotelera y Gastronómica, más los contribuyentes en general.

Las y los concejales especificaron en la norma que están comprendidas las deudas generadas por cualquier concepto, incluyendo las que ya furon intimadas o están en ejecución judicial. Para acceder a la condonación parcial de los intereses de deuda los contribuyentes tienen plazo de adhesión hasta el 31 de este mes.

En qué consiste la quita de intereses

La ordenanza vigente planteó un esquema de beneficios a aplicar, según los casos y la modalidad de cancelación.

Para el pago único se establece una quita del 70% de los intereses para todas las deudas municipales. El plan de pagos tendrá una quita de 50% de los intereses para aquellas deudas que se abonen hasta en tres cuotas iguales y consecutivas.

Hay otra cuestión que el Ejecutivo municipal tomó en cuenta y que implementará para los intereses. Se resolvió ajustar la tasa al 3% mensual y se comparó con la que figura en el Código Tributario que fija el interés resarcitorio local al 8%. Entonces se aplicará la tasa referenciada a nivel provincia, a través de la Dirección General de Rentas.

La norma también estipuló a quiénes alcanza esta condonación de intereses marca el límite de $ 8 millones. Es decir, que para adherir al programa, las deudas de los contribuyentes en todo concepto, no podrán ser superiores a esa cifra.

El límite busca asegurar que el incentivo colabore en el resguardo de los puestos de trabajo. Estarán exceptuados de ese límite, los contribuyentes a cargo de licencias comerciales.

Las y los concejales plasmaron en la norma que se busca excluir a los grandes deudores, para que no se transforme en una «herramienta de especulación financiera, donde actores con capacidad de pago posterguen voluntariamente sus obligaciones para acogerse a beneficios futuros». Esto desvirtuaría el sentido del sistema tributario, se señaló.

Se tomó en cuenta para avanzar en la redacción de esta iniciativa una temporada invernal «no satisfactoria para el sector comercial, lo cual repercute en toda la economía de la ciudad y particularmente en el empleo formal».

El Deliberante recordó que este año se sancionó la ordenanza 15.259 que reconoce «el esfuerzo tributario de quienes mantienen sus pagos al día».

De igual modo, la norma 15.258 que «prorrogó la suspensión de las recategorizaciones de contribuyentes de cada actividad dispuestas por la ordenanza tarifaria, a fin de aliviar cargas tributarias al comercio en un contexto marcado por la mala temporada turística del invierno».

Finalmente, en el contexto desfavorable para el sector comercial, con esta medida paliativa «se pretende evitar el deterioro en el empleo formal y se inscribe en una lógica de corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado». Y colaborar en el resguardo de los puestos laborales.