Rescates en aguas abiertas en Neuquén: el domingo podés ser testigo de un evento único

Balneario Valentina Brun de Duclot se ubica en cercanía a Balsa Las Perlas. Foto: Oscar Livera

Los preparativos para el verano 2025-2026 ya están en marcha. Desde la Municipalidad de Neuquén anunciaron que el 15 de noviembre comienza la temporada balnearia y desde esa fecha los guardavidas estarán presentes en los distintos balnearios del río Limay.

Durante la primera quincena, el servicio se cubrirá con la mitad del plantel, y a partir del 1° de diciembre estará operativo todo el equipo completo para garantizar la seguridad de los vecinos y turistas.

Pero, antes que eso llegue quienes aspiren a ser guardavidas deben rendir la reválida. Es decir, el evento en el que todos los años verifica la aptitud física y teórica de los profesionales.

La reválida este año ser realizará el domingo 2 de noviembre y el Balneario Valentina ya está preparado para recibir a los profesionales y a los vecinos que quieran acompañar esta actividad única.

Mapa de la prueba acuática de la reválida:

La prueba acuática es el domingo 2 de noviembre en el Balneario Valentina. Comenzará a las 11 de la mañana y tendrá largadas programadas para todos los y las guardavidas que hayan completado la preinscripción a través de Muni EXPRESS en la web municipal.

En la reválida se medirán las aptitudes físico-técnicas. Habrá rescates en aguas abiertas del Río Limay y 581 metros de nado con cambios de velocidad, zona de rescate y prueba de RCP.

La prueba cuenta con la seguridad acuática de Prefectura, la asistencia y colaboración de la Cruz Roja Filial Argentina.

La Municipalidad invita a la comunidad a acercarse al balneario y acompañar la actividad.