Rescates en aguas abiertas en Neuquén: el domingo podés ser testigo de un evento único
Los guardavidas se reparan para el verano 2026. El 2 de noviembre rinden la reválida, la comunidad está invitada a sumarse desde la orilla.
Los preparativos para el verano 2025-2026 ya están en marcha. Desde la Municipalidad de Neuquén anunciaron que el 15 de noviembre comienza la temporada balnearia y desde esa fecha los guardavidas estarán presentes en los distintos balnearios del río Limay.
Durante la primera quincena, el servicio se cubrirá con la mitad del plantel, y a partir del 1° de diciembre estará operativo todo el equipo completo para garantizar la seguridad de los vecinos y turistas.
Pero, antes que eso llegue quienes aspiren a ser guardavidas deben rendir la reválida. Es decir, el evento en el que todos los años verifica la aptitud física y teórica de los profesionales.
La reválida este año ser realizará el domingo 2 de noviembre y el Balneario Valentina ya está preparado para recibir a los profesionales y a los vecinos que quieran acompañar esta actividad única.
Mapa de la prueba acuática de la reválida:
La prueba acuática es el domingo 2 de noviembre en el Balneario Valentina. Comenzará a las 11 de la mañana y tendrá largadas programadas para todos los y las guardavidas que hayan completado la preinscripción a través de Muni EXPRESS en la web municipal.
En la reválida se medirán las aptitudes físico-técnicas. Habrá rescates en aguas abiertas del Río Limay y 581 metros de nado con cambios de velocidad, zona de rescate y prueba de RCP.
La prueba cuenta con la seguridad acuática de Prefectura, la asistencia y colaboración de la Cruz Roja Filial Argentina.
La Municipalidad invita a la comunidad a acercarse al balneario y acompañar la actividad.
