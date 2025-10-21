Verano 2026: el riesgo invisible detrás de bañarse en zonas no habilitadas en Neuquén

El Paseo de la Costa de Neuquén tiene zonas hermosas donde poder pasar la tarde y refrescarse en verano. Pero, no todos los lugares están habilitados para bañarse. No obstante, son muchos vecinos que incurren en la falta de zambullirse donde no se debe. Es por eso, que las autoridades advierten el peligro de esta práctica.

Autoridades y guardavidas recuerdan que en Neuquén solo se debe nadar en zonas habilitadas. Insisten en estar atentos a las señalización para prevenir accidentes. Nicolás Graña, uno de los tantos guardavidas que vigilan las costas en Neuquén, explica los peligros de bañarse en zonas prohibidas.

Graña especifica que en las zonas habilitadas para bañistas hay presencia de guardavidas y también de ambulancias. “En el caso de necesitar primeros auxilios acudimos al servicio”, explica.

“La peligrosidad del río es lo que hace que se permita bañarse en algunos lugares y no en otros”, explica. Y asegura que desde la costa no se advierte qué es lo que puede llegar a pasar dentro del agua. “Desde la costa no ves la peligrosidad, puede haber remolinos o estar muy profundo”, dice.

El guardavida cuenta que hay una zona en la costa del río Limay en la que deben insistir regularmente para que las personas desistan de bañarse: “La desembocadura en la calle Linares es una zona prohibida para bañarse, pero hay gente que se mete igual, ahí hay un remolino complicado. Por eso, hay guardavidas para cuidar a la gente que se mete. También hay casos de grupos de kayak que salen a remar por el brazo grande del río Limay y se dan vuelta y por ende hay que asistirlos”.

Graña explica que la presencia de guardavidas, no significa que sea zona habilitada para bañarse: “Hay zonas donde hay guardavidas por prevención, como por ejemplo en la Isla 132, frente al edificio Vista. En toda esa parte no se puede bañar, hay carteles que dicen prohibido bañarse, pero la gente se mete igual. Entonces por eso se requiere de algunos guardavidas, porque la gente se ahoga igual. No estamos ahí porque esté habilitado sino porque hay que prevenir que la gente se ahogue. Los llamamos puestos preventivos”.

Verano 2026: cuáles son las zonas habilitadas para bañarse en el río Limay en Neuquén

A lo largo de la costa del Limay en la ciudad de Neuquén hay seis zonas habilitadas para bañarse: cuatro balnearios y dos extensiones con guardavidas.

El Paseo Costero Limay es una zona habilitada, de las últimas incorporadas. No conforma un balneario, pero los vecinos se pueden zambullir en el agua pues es una parte de la costa que esta habilitada. Esta zona va desde el Club del Banco Provincia hasta antes de la calle Linares. Allí hay puestos de guardavidas.

Siguiendo la costa del río en dirección a Plottier, le sigue el Balneario Municipal Albino Cotro, que fue el primero de la ciudad. Está ubicado en calle Linares al 1900, y lleva el nombre de uno de los primeros empleados municipales de la capital. Es una zona de mucha concurrencia.

El siguiente balneario es el llamado Gustavo A. Fahler, popularmente conocido como Río Grande. Está ubicado en Democracia 150 y se llega por Av. Olascoaga, hasta el río.

Luego le sigue el Balneario Sandra Canale, también conocido como Gatica. Este balneario está habilitado desde la bomba de EPAS hasta Isla Verde inclusive.

Siguiendo la costa, llega una zona habilitada para bañarse, Solalique. Tiene cuatro puestos de guardavidas y se extiende desde la calle Solalique hasta un poco antes del puente que va a Valentina.

Y por último el Balneario Valentina Brun de Duclot, que es el que se encuentra más cerca de la ciudad de Plottier. Su extensión está al costado del puente que une Neuquén con Las Perlas y tiene más de 800 metros de costa habilitada.