Río Negro Bilingüe: cómo es el programa gratuito de enseñanza de inglés para reducir la brecha laboral

La barrera idiomática no es una cuestión académica sino una necesidad actual en Río Negro. Con el desembarco de proyectos de escala global, como la planta de Gas Natural Licuado (GNL), el gobierno provincial puso en marcha “Río Negro Bilingüe”, una política pública que busca capacitar a 10.000 ciudadanos en inglés en forma gratuita. El programa nace de «una lectura crítica sobre las oportunidades perdidas por la falta de formación técnica en idiomas», explicó Daiana Neri, secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades.

Acceso y seguimiento: Río Negro Bilingüe

Desde este último fin de semana, quienes completaron la inscripción en los meses anteriores comenzaron a recibir sus credenciales de acceso a la plataforma. El cursado es cien por ciento virtual y autogestionado, aunque se sugiere una dedicación de entre tres y cinco horas semanales.

El primer paso para los estudiantes es un examen de nivelación obligatorio que define en cuál de los diez niveles –alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas- se ubicará el cursante. El respaldo pedagógico está a cargo de un equipo de diez profesores de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue (UNC), quienes supervisarán las trayectorias formativas. El programa, financiado con recursos de los proyectos energéticos, abrirá próximamente sus inscripciones para el Alto Valle y la Línea Sur. Por ahora arranca en la costa y la cordillera.

No solo para el sector industrial

Uno de los pilares de esta iniciativa es el concepto de educación aplicada. Para Neri, el sistema educativo debe estar en contacto estrecho con el desarrollo de sus territorios para motivar a los estudiantes.

“A veces educamos lejos de la necesidad concreta de nuestro territorio. Los jóvenes hoy preguntan: ¿Para qué me sirve esto? Cuando ven que lo que aprenden tiene una aplicación directa en un empleo real, la motivación cambia totalmente”, analizó.

Aunque la atención suele centrarse en la zona costera por la ubicación de las terminales de exportación, Neri advirtió que el requerimiento del idioma llegará a todo el territorio provincial a través de las actividades indirectas. “Para poder exportar una gota de petróleo o gas, Vaca Muerta tiene que triplicarse. Ese crecimiento va a traccionar servicios, logística y tecnología en todo el Alto Valle”, aseguró.

Además del sector industrial, el programa apunta a los servicios de proximidad. “Con la llegada de empresas y tripulaciones extranjeras, la apertura al mundo será cotidiana. Ya está sucediendo en Sierra Grande. El policía, el gastronómico o el almacenero se van a encontrar con personas hablando inglés. Queremos reducir esa brecha para que no sea un impacto negativo, sino una oportunidad de integración” social, puntualizó.

En sectores estratégicos, es común que las posiciones de mayor jerarquía o especialización técnica sean cubiertas por profesionales de grandes centros urbanos que han tenido acceso histórico a la formación bilingüe.

“Buscamos nivelar las oportunidades para que el dominio del idioma no sea una barrera, sino una fortaleza de nuestros propios trabajadores. Queremos que ese diferencial competitivo sea rionegrino”, analizó la funcionaria. “Tenemos los proyectos en la puerta y el momento de actuar es ahora. Si no nos involucramos, las cosas van a suceder igual, pero quizás de un modo que no nos beneficie”, concluyó.

«Río Negro Bilingüe»: datos clave de esta primera etapa

6.170 rionegrinos inician esta primera etapa del programa provincial que buscar capacitar en el idioma a 10.000 ciudadanos, en forma gratuita.



La propuesta contempla 10 niveles de aprendizaje alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La modalidad es virtual, autogestionada y con tutores, con una dedicación sugerida de entre 3 y 5 horas por semana.

Quien no realice el examen de nivelación en los primeros 45 días perderá su lugar. Se reasignará automáticamente la vacante a quienes están en lista de espera.

Localidades: San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande, Viedma, San Javier, Guardia Mitre, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón. En las próximas semanas, la inscripción se extenderá al resto de la provincia como Alto Valle y Línea Sur.