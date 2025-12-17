Inglés gratuito en Río Negro: el programa bilingüe provincial supera récords y amplía su preinscripción

El programa Río Negro Bilingüe se convirtió en un fenómeno de convocatoria en toda la provincia, alcanzando la cifra récord de 6.667 preinscriptos en sus primeras etapas. La política pública, impulsada por la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, busca elevar la competitividad laboral de los rionegrinos a través del manejo del idioma inglés.

Ante la masiva respuesta, el Gobierno provincial confirmó que la preinscripción continuará habilitada hasta el cierre de este año, priorizando a trabajadores de áreas estratégicas como el turismo, la energía y el comercio.

Nuevas localidades habilitadas

Debido a la alta demanda, el programa amplió su alcance territorial. Actualmente, pueden anotarse los residentes de:

Zona Cordillerana: San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón.

San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón. Zona Atlántica y Valle Inferior: Departamentos de San Antonio, Valcheta y Adolfo Alsina (Viedma y alrededores).

Esta expansión busca acompañar el desarrollo productivo y turístico de estas regiones, donde el bilingüismo es una herramienta esencial para el empleo.

Modalidad, fechas clave y cómo anotarse

La capacitación tendrá un formato virtual y asincrónico, lo que permite a los estudiantes manejar sus propios tiempos, aunque se complementará con talleres presenciales de conversación opcionales para fortalecer la práctica oral.

El cronograma establecido es el siguiente:

Hasta fin de año: Continúan abiertas las preinscripciones.

Continúan abiertas las preinscripciones. Enero 2026: Confirmación de las vacantes e inscripciones definitivas.

Confirmación de las vacantes e inscripciones definitivas. Febrero/Marzo 2026: Inicio del ciclo lectivo.

El programa no solo está abierto a trabajadores, sino también a emprendedores y estudiantes de los últimos años del secundario o nivel superior que busquen mejorar sus oportunidades educativas.

Los interesados deben completar el formulario en el sitio web oficial de la provincia: rionegro.gov.ar/programa/573.