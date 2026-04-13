Pesatti convocó a sesión de la Legislatura de Río Negro y se prevé el tratamiento de un nuevo acuerdo de GNL

Este lunes, el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, convocó a sesión parlamentaria para el próximo 30 de abril, con un temario por resolver, aunque se estima que estará incluido el acuerdo de Río Negro con el consorcio Southern Energy SA para la exportación de GNL por el golfo San Matías.

El gobernador Alberto Weretilneck firmaría entre martes y miércoles ese entendimiento, que posteriormente tendrá tratamiento legislativo.

En principio, en el oficialismo se preveía esa sesión -que será la primera del Período Ordinario del año- para la próxima semana, pero, finalmente, Pesatti dispuso la convocatoria para el jueves 30 de abril, a las 8, según se informó oficialmente este lunes.

La última sesión se realizó el 27 de febrero y fue extraordinaria. Se aprobó el acuerdo de GNL con la petrolera YPF. Foto: Marcelo Ochoa.

Faltan sus tratamientos en las comisiones, aunque, inicialmente, existen decenas de expedientes de los bloques por su ingreso al debate del recinto y, además, recientemente, el Poder Ejecutivo remitió tres nuevos, entre ellos, la desregulación de la actividad farmacéutica.,

También se incorporaría el acuerdo de la Provincia con el consorcio SESA para desarrollar el sistema de licuefacción flotante (FLNG) en el Golfo. El mismo permitiría exportar gas desde los inicios del año próximo y las empresas involucradas son Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

Según trascendió, el documento final se define por estas horas y se firmaría este martes o miércoles con las autoridades del consorcio y, por eso, el gobernador está en Capital Federal. Lo convenido entre los funcionarios provinciales y las empresas incluiría un pago inicial, como ya ocurrió con lo firmado con Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) por la exportación petrolera por Punta Colorada y, este año, con YPF por el otro proyecto de GNL, que encabeza YPF con una sociedad con la italiana Eni y la saudita XRG.