Río Negro cerró la temporada de incendios con menos superficie afectada y destacó la prevención

El Gobierno de Río Negro anunció el fin del Estado de Emergencia Ígnea, vigente desde noviembre, tras una temporada que concluyó con una marcada reducción de los daños provocados por incendios forestales.

El anuncio fue realizado en San Carlos de Bariloche por el gobernador Alberto Weretilneck, quien destacó que, pese a condiciones climáticas adversas, se logró disminuir significativamente la superficie afectada gracias a una estrategia anticipada de prevención, inversión y trabajo coordinado.

En la zona de Bariloche se registraron 92 intervenciones con apenas 9 hectáreas afectadas, una mejora considerable respecto al período anterior, cuando se contabilizaron 108 intervenciones y 91 hectáreas dañadas. En tanto, en El Bolsón hubo 25 intervenciones que afectaron 47 hectáreas.

Desde el Gobierno aclararon que, si bien finaliza la emergencia, aún no está habilitada la temporada de quema.

Prevención de incendios: Río Negro invirtió más de 15 mil millones

Weretilneck subrayó que la provincia enfrentaba un escenario complejo, tras atravesar el invierno más seco de los últimos 14 años. “Preveíamos un verano absolutamente crítico, pero hubo planificación y un fuerte trabajo en prevención que permitió evitar daños mayores”, afirmó.

El mandatario también destacó el cambio de enfoque en la gestión del fuego, con mayor inversión, incorporación de tecnología y presencia territorial.

En esa línea, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, indicó que la estrategia integral incluyó una inversión superior a los $15.000 millones y la incorporación de herramientas tecnológicas como sistemas satelitales, centros de monitoreo y cámaras.

Trabajo articulado

El operativo contó con la participación del SPLIF, junto a la Policía de Río Negro, bomberos voluntarios, municipios, fuerzas federales y el sector privado.

Además, se incorporó un medio aéreo pesado para el combate de incendios, una herramienta clave en momentos críticos.

Según destacaron las autoridades, este esquema de prevención y respuesta permitió proteger el ambiente, resguardar a las comunidades y sostener la actividad turística y productiva, incluso en un contexto climático desafiante.