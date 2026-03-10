Incendio forestal en Mar del Plata: las llamas arrasaron más de 200 hectáreas

Un incendio forestal de gran magnitud afectó las inmediaciones de Mar del Plata, y ya consumió más de 200 hectáreas de campos y vegetación. El avance del fuego generó alarma en la región y un importante despliegue de equipos de emergencia.

El suceso se registró en la zona de La Serranita y El Marquesado, de Mar del Plata. En el lugar y de frente al fuego, trabajaban Bomberos de distintos cuarteles de la provincia bonaerense para detener el avance a zonas cercanas.

El foco de incendio se registró en sectores rurales de Mar del Plata, cercanos a las zonas de La Serranita y El Marquesado, en el límite entre los partidos bonaerenses de General Pueyrredón, Balcarce y General Alvarado. Allí, trabajaron bomberos voluntarios de distintos cuarteles junto con brigadistas y personal de Defensa Civil.

Uno de los focos más importantes se registró cerca del peaje de la autovía 226, donde intervinieron numerosas dotaciones de bomberos provenientes de diferentes localidades de Buenos Aires.

Mar del Plata: el operativo contra incendios que se utilizó en la zona

De acuerdo con los reportes oficiales, el incendio se propagó rápidamente por los pastizales y la vegetación de la zona, lo que obligó a reforzar el operativo para intentar frenar su avance. Para combatir las llamas, el cuerpo de bomberos de Mar del Plata informó que se necesitaron más de 50 mil litros de agua durante las tareas de control.

El incendio tuvo lugar en La Serranita y El Marquesado.

En paralelo, en el sector de El Marquesado continuaban los trabajos con autobombas y equipos de apoyo, con la colaboración de organismos como Prefectura y otras áreas operativas que asistieron en el combate del fuego.

Para evitar que el incendio siguiera expandiéndose, los equipos de emergencia también realizaron cortafuegos mediante arados con tractores, una maniobra clave para contener el avance de las llamas en zonas rurales.

Aunque en algunos sectores el fuego logró ser controlado, las autoridades continuaron monitoreando la situación ante la posibilidad de reactivaciones, mientras las tareas se concentraban en sofocar los focos restantes y evitar nuevos daños en la región.