Incendio forestal en Mar del Plata: las llamas arrasaron más de 200 hectáreas
El fuego se desató en zonas rurales cercanas a La Serranita y El Marquesado, de Mar del Plata, y movilizó a numerosas dotaciones de bomberos y brigadistas. Los detalles.
Un incendio forestal de gran magnitud afectó las inmediaciones de Mar del Plata, y ya consumió más de 200 hectáreas de campos y vegetación. El avance del fuego generó alarma en la región y un importante despliegue de equipos de emergencia.
El suceso se registró en la zona de La Serranita y El Marquesado, de Mar del Plata. En el lugar y de frente al fuego, trabajaban Bomberos de distintos cuarteles de la provincia bonaerense para detener el avance a zonas cercanas.
El foco de incendio se registró en sectores rurales de Mar del Plata, cercanos a las zonas de La Serranita y El Marquesado, en el límite entre los partidos bonaerenses de General Pueyrredón, Balcarce y General Alvarado. Allí, trabajaron bomberos voluntarios de distintos cuarteles junto con brigadistas y personal de Defensa Civil.
Uno de los focos más importantes se registró cerca del peaje de la autovía 226, donde intervinieron numerosas dotaciones de bomberos provenientes de diferentes localidades de Buenos Aires.
Mar del Plata: el operativo contra incendios que se utilizó en la zona
De acuerdo con los reportes oficiales, el incendio se propagó rápidamente por los pastizales y la vegetación de la zona, lo que obligó a reforzar el operativo para intentar frenar su avance. Para combatir las llamas, el cuerpo de bomberos de Mar del Plata informó que se necesitaron más de 50 mil litros de agua durante las tareas de control.
En paralelo, en el sector de El Marquesado continuaban los trabajos con autobombas y equipos de apoyo, con la colaboración de organismos como Prefectura y otras áreas operativas que asistieron en el combate del fuego.
Para evitar que el incendio siguiera expandiéndose, los equipos de emergencia también realizaron cortafuegos mediante arados con tractores, una maniobra clave para contener el avance de las llamas en zonas rurales.
Aunque en algunos sectores el fuego logró ser controlado, las autoridades continuaron monitoreando la situación ante la posibilidad de reactivaciones, mientras las tareas se concentraban en sofocar los focos restantes y evitar nuevos daños en la región.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar