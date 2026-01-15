Río Negro debate la salud de la piel y propone una ley para garantizar protectores solares

En busca de prevención y el acceso equitativo a la salud, los legisladores Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao presentaron un proyecto en la Legislatura de Río Negro para garantizar el acceso a protectores solares como una política pública sanitaria. La propuesta busca enfrentar los efectos de la radiación ultravioleta (UV), entre ellos el cáncer de piel, una enfermedad silenciosa que registra un crecimiento sostenido en Argentina.

El proyecto plantea incorporar los protectores solares con factor de protección solar (FPS) 30 o superior al Programa Médico Obligatorio (PMO), con una cobertura del 100 % cuando exista prescripción médica. Además, propone que la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado realice un estudio de factibilidad para producir estos insumos y abastecer a hospitales públicos y centros de atención primaria de la provincia.

“La idea central es trabajar sobre la prevención del cáncer de piel, que es una de las enfermedades que más viene creciendo en el país y que, además, es muy grave y muchas veces silenciosa”, explicó Spósito en RIO NEGRO RADIO. Aunque sugirió que Río Negro no cuenta con estadísticas propias, la legisladora remarcó que los datos nacionales ubican a este tipo de cáncer entre los más frecuentes. “Una de las formas más efectivas de prevenirlo es la protección: usar gorra, buscar la sombra y, fundamentalmente, utilizar protector solar”, sostuvo.

Uno de los ejes del proyecto es el costo elevado de estos productos, que hoy representa una barrera para muchas familias. “Acceder hoy a un protector solar es muy caro. Hicimos relevamientos y encontramos precios de 27.000 o 35.000 pesos cuando están en oferta; si no, son mucho más caros”, señaló Spósito. Y agregó: “Para una familia es difícil, sobre todo porque no es algo que se usa solo cuando vas a la playa o a la pileta. Deberíamos utilizarlo durante todo el día”.

La iniciativa también pone el foco en trabajadores y trabajadoras expuestos de manera prolongada al sol, tanto en zonas urbanas como rurales. “Hay personas que trabajan en el campo o en espacios abiertos durante horas y horas expuestas al sol y no utilizan la protección necesaria”, señaló la legisladora. “Hoy el sol está mucho más fuerte que hace años atrás. A las cinco de la tarde sigue estando muy fuerte, cosa que antes no pasaba”, afirmó.

Spósito ahondó en la desinformación sanitaria. “Hoy muchas personas hacen un TikTok y no tienen ni idea sobre salud y te dicen ‘no te pongas protector solar’, cuando todo lo contrario”, sostuvo. En ese sentido, aclaró: “El protector solar hay que utilizarlo. Si podés tomar sol para adquirir vitamina D, lo hacés, pero con protección”.

También cuestionó ciertos estereotipos vinculados al cuidado de la piel. “Muchas veces se relaciona el cuidado con lo femenino, cuando en realidad es un cáncer que mayoritariamente se ve en el género masculino”, afirmó.

El proyecto retoma antecedentes que no llegaron a ser tratados y propone jerarquizar la prevención como política pública. “Estos temas se vienen trabajando en la Legislatura, pero evidentemente no se toman como prioridad”, sostuvo Spósito. Y advirtió sobre el impacto futuro: “No podemos comparar la entrega de un protector solar o campañas de prevención con lo que implica después un tratamiento oncológico. Eso sí genera un tremendo gasto en la salud pública”.

La iniciativa establece al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, prevé campañas de concientización sobre los riesgos de la radiación UV y el uso adecuado de protectores solares, e invita a los municipios a adherir a la norma. “Tiene que ser una política pública seria de prevención”, concluyó la legisladora. “Principalmente con las campañas de prevención y obviamente la cobertura del 100% de estos protectores solares».