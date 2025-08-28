Río Negro en el podio de la Copa Robótica Argentina 2025: quiénes son los campeones nacionales

Otra edición de la Copa Robótica Argentina, organizada por la empresa nacional «Educabot», llegó a su fin. El certamen de innovación, robótica y tecnología que empezó con más de 3.600 estudiantes secundarios de siete provincias, definió a sus ganadores en las últimas horas.

Equipos de tres escuelas del país se consagraron y se llevarán un importante premio en equipos tecnológicos para sus colegios, entre ellos uno de la Patagonia.

La final se desarrolló el 26 y 27 de agosto en el Centro de Convenciones Domuyo en la ciudad de Neuquén. Participaron 18 grupos de seis provincias: Córdoba, Jujuy, Mendoza, Salta, Río Negro y Neuquén, y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de la apertura oficial el martes, se lanzó la competencia entre los equipos que se enfrentaron en el desafío “Orbit Odyssey”, donde pusieron a prueba su creatividad, estrategia y trabajo en equipo.

Cada año se presentan en el torneo proyectos innovadores con impacto social, ya que se inicia con un desafío para los chicos: dar respuesta a problemáticas urgentes entre sus comunidades.

Más allá de lo técnico, esta edición de la Copa Robótica Argentina potencia aptitudes blandas esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de proyectos, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la resiliencia y mentalidad de crecimiento.

Los ganadores de la Copa Robótica 2025 en la final de Neuquén

Entre los equipos individuales, ganó el primer puesto el grupo “Fenrir-la-2” de la Provincia de Salta, quienes se consagraron campeones.

Los estudiantes son de Escuela de Educacion Técnica Dr. Alberto Einstein EX N° 5138, y abordaron la contaminación del río Arenales, un problema que provoca brotes de enfermedades y afecta el uso del Dique Cabra Corral. Para hacerlo, buscaron una solución desde la robótica y así fueron pasando a las etapas superiores.

Río Negro quedó en el segundo puesto a nivel nacional con el grupo “Vacio Púrpura” de Fernández Oro. Los chicos del Centro de Educación Técnica N° 27 se enfocaron en el tráfico lento en Río Negro, mostrando cómo la falta de semáforos genera demoras, accidentes y conflictos diarios, también ideando formas de atender a la problemática de manera innovadora.

El tercer lugar se lo llevó el Colegio Secundario N° 60 de Jujuy. El equipo “Los JuGenios” analizó la contaminación de un canal en su barrio, la Nueva Ciudad. A través de su proyecto detallaron el impacto en la comunidad con inundaciones, baches, barro, accidentes y enfermedades como el dengue.

En la categoría equipos, la Patagonia también estuvo entre los primeros. La alianza de equipos de Jujuy y Córdoba “Los JuGenios” y “CincoBits” fue la mejor y en segundo lugar quedó, Salta-Río Negro con los grupos “Diodo” y “Vacío Púrpura”.

Los premios para los ganadores consisten en fondos para equipamiento tecnológico destinado a las escuelas: el primer puesto recibirá 10 millones de pesos en equipamiento, el segundo, 5 millones y el tercero, 3 millones.

La Copa Robótica promueve el interés por la ciencia y tecnología

La competencia fue organizada por “Educabot”, la plataforma líder en tecnología educativa, junto a First Global Challenge (FGC), que promueve el interés por la ciencia, la tecnología y fomenta la creación de una comunidad global de talento juvenil.

El certamen contó con el respaldo de Experiential Robotics Platform (XRP), una iniciativa educativa diseñada por especialistas en tecnología y educación para democratizar el acceso a la robótica y la programación. La Fundación Potenciar Argentina también acompañó, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la educación Steam.