Río Negro registró más de 4.800 prestaciones por consumos problemáticos en marzo

Más de 4.800 prestaciones y 627 atenciones se registraron en marzo en Río Negro por consumos problemáticos, según el último informe de los dispositivos territoriales y los Centros de Respuesta y Atención Integral de las Adicciones (C.R.A.I.A.)

Los datos corresponden al sistema provincial de abordaje y reflejan la actividad desarrollada en distintas regiones, con intervenciones presenciales, telefónicas, virtuales y domiciliarias.

Atención sostenida: el seguimiento, en el centro del abordaje

El informe muestra que la mayor parte de las intervenciones no son ingresos nuevos, sino procesos en curso: el 63,1% de las atenciones corresponde a seguimientos, mientras que las admisiones representan el 17,5% y los pedidos de turno el 15,6%.

En cuanto a la modalidad, predomina la atención presencial, con 3.597 prestaciones, seguida por 1.078 telefónicas, 133 virtuales y 23 domiciliarias.

Las acciones se concentran principalmente en la Zona Andina, el Alto Valle y la Zona Atlántica, donde existe mayor disponibilidad de recursos.

Quiénes llegan y cómo se interviene

Más de la mitad de los pedidos de turno (55,1%) son realizados por las propias personas con consumo, mientras que el 29,6% corresponde a familiares y el 15,3% a instituciones.

El abordaje se organiza mayormente en formato individual (76,6%), aunque también incluye instancias familiares. Entre las intervenciones más frecuentes aparecen los espacios terapéuticos individuales (32%) y grupales (27,4%), además de primeras entrevistas y espacios de orientación.

Cocaína y alcohol, las sustancias más presentes

En relación con los consumos, la cocaína (31,6%) y el alcohol (29,3%) encabezan la prevalencia, seguidas por marihuana (17,4%) y tabaco (11,2%).

El informe también identifica la presencia de otras sustancias como crack y psicofármacos, estas últimas en aumento respecto de meses anteriores.

Uno de los datos más relevantes es que el 63,3% de las personas presenta policonsumo, es decir, combina dos o más sustancias.

Perfil de la población atendida

El relevamiento muestra que el 57% de las personas atendidas son varones y el 42% mujeres, mientras que un 1% se identifica como varón trans.

A su vez, el 63,8% tiene hijos a cargo, y en términos laborales, el 41,4% se encuentra trabajando, aunque un 37,1% no tiene empleo.

El sistema incluye herramientas para ampliar el acceso, como el consultorio virtual, que durante marzo registró 36 prestaciones, con consultas provenientes de distintas localidades, entre ellas Cipolletti, General Roca, Bariloche y Los Menucos.

Este dispositivo permite sostener acompañamientos en zonas donde no hay presencia territorial.

Nuevas situaciones: consumo en personas gestantes

Dentro de los datos relevados, también aparecen situaciones vinculadas a gestación y consumo, con admisiones y seguimientos durante el período. En este contexto, la directora de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, Norma Mora, advirtió sobre un aumento de estos casos.

«Cada vez hay más personas gestantes con consumo. Hoy se indaga y se pregunta para saber qué les pasa a las mujeres», señaló.

Según explicó, la visibilización permitió incorporar el tema en la agenda pública, incluyendo situaciones como «nacimientos de niños con intoxicación, y avanzar en el desarrollo de estrategias específicas«.

El abordaje, indicó, «implica un trabajo articulado con servicios de gineco-obstetricia, neonatología y pediatría en hospitales».

Internación y dispositivos específicos

El sistema provincial combina atención ambulatoria con dispositivos de mayor complejidad, como la residencia para mujeres Colonia Josefa. Durante marzo, este espacio registró 434 prestaciones y mantiene una lista de espera para internación, con 17 pedidos pendientes.

«No desistimos de la internación. Tenemos una residencia pública con un equipo interdisciplinario y un abordaje profesional y comunitario», sostuvo Mora.

Además, destacó la existencia de dispositivos específicos como el programa para jóvenes «Báncame en esta», que trabaja con adolescentes y adultos jóvenes en distintas localidades.

La Zona Atlántica, la Andina y el Alto Valle concentraron la mayor cantidad de intervenciones, que incluyeron talleres, charlas y espacios de articulación con organismos públicos.

Desde el área remarcaron que el principal desafío es sostener el trabajo articulado. «Se necesita de todos los organismos del Estado y de la sociedad. Nuestra vinculación con el sistema público de salud es esencial», indicó Mora.

En ese sentido, subrayó que Río Negro se posiciona como una de las provincias con mayor inversión en el abordaje de consumos problemáticos.