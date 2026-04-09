«No se puede mirar para otro lado»: Río Negro lanza una guía para consumos problemáticos en el Estado

El Gobierno de Río Negro aprobó la «Guía de actuación ante situaciones de consumos problemáticos en el ámbito laboral de la Administración Pública«, un instrumento que busca establecer criterios claros de intervención frente a una problemática compleja que atraviesa a trabajadores de distintos sectores.

La medida fue oficializada a través del Decreto N° 297/26, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a todas las personas que se desempeñan en organismos del Poder Ejecutivo provincial.

La guía: «Da un orden y define cómo actuar»

La directora de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud, Norma Mora, explicó que la guía viene a cubrir un vacío operativo dentro del Estado. «Lo que hace esta guía es dar un ordenamiento para el tratamiento dentro de las reparticiones públicas. Todo trabajador que esté atravesando una problemática de consumo tiene pasos a seguir, y las áreas de Recursos Humanos también cuentan con herramientas claras sobre cómo proceder», señaló.

Según detalló, el documento fue elaborado de manera conjunta por equipos técnicos de Apasa, Salud Mental y Función Pública, con acompañamiento del IPAP y la participación de profesionales de distintas disciplinas, como abogados, psicólogos y trabajadores sociales.

Mora remarcó que uno de los puntos clave es que la guía establece límites y tiempos concretos. «Va marcando alcances y también limitaciones. No se puede pensar que una persona va a estar de por vida en una situación de consumo sin acompañamiento y sin que eso tenga impacto en su situación laboral. También se ordena cómo se manejan las licencias», indicó.

Además, planteó la necesidad de dejar de naturalizar estas situaciones dentro de los espacios de trabajo. «Muchas veces se mira para otro lado cuando hay un compañero con consumo problemático. Pero sabemos que esto puede afectar muchas vidas, sobre todo en tareas sensibles como manejo de maquinaria, trabajo con niños o en áreas como salud y seguridad», advirtió.

Consumos problemáticos: de la sanción al acompañamiento

Uno de los ejes centrales del documento es el cambio de enfoque, el consumo problemático deja de ser visto únicamente como una falta laboral para ser abordado como una cuestión de salud.

La guía establece que los trabajadores deben ser acompañados, con acceso a espacios de escucha, evaluación y tratamiento, respetando su voluntad, confidencialidad y dignidad. En ese contexto, se prioriza la intervención de equipos especializados y la articulación con dispositivos territoriales de salud mental y atención en adicciones.

En esa línea, Mora insistió en que «nadie puede salir solo de una situación de consumo problemático. Se necesita un abordaje técnico y profesional, muchas veces de manera articulada».

Otro de los puntos centrales es que la guía garantiza la continuidad laboral de quienes adhieran a un tratamiento, en articulación con las áreas correspondientes, evitando que la pérdida del empleo sea la única respuesta.

Cómo se activa la intervención

El instrumento contempla un esquema de intervención que puede iniciarse a partir de la detección de la situación, ya sea por pedido del propio agente, por la intervención de compañeros o a través de las áreas de Recursos Humanos, con instancias de orientación, derivación y seguimiento.

A partir de allí, se habilita un proceso que incluye entrevistas, derivación a dispositivos de salud mental o centros especializados, y seguimiento del caso. En situaciones más críticas, como la presencia de un trabajador en estado de intoxicación, se establece la intervención inmediata de servicios de emergencia.

Además de la intervención ante casos concretos, la guía impulsa acciones de prevención dentro del Estado, como capacitaciones y jornadas de sensibilización. «Se va a trabajar con todas las áreas de Recursos Humanos para que conozcan la operatoria, sepan cómo proceder y puedan acompañar con confianza», explicó Mora.

El objetivo es generar entornos laborales más saludables y reducir los estigmas asociados al consumo, entendiendo que estas problemáticas atraviesan a todas las personas, sin distinción de edad, género o profesión.

Una herramienta en implementación

La implementación de la guía será evaluada a los 30 días de su puesta en marcha, con posibilidad de ajustes. Luego, tendrá una vigencia anual.

Desde el Gobierno provincial señalan que se trata de una herramienta clave para fortalecer el abordaje de los consumos problemáticos, con eje en la salud pública, la prevención y el acompañamiento.